Uribealdea se convierte en la bestia negra del Babyauto Zarautz Iñigo Lasa. El jugador zarauztarra conseguiría zafarse de sus rivales y anotar el ensayo. / AMAXKAR JUAN MARI ZUBIAURRE ZARAUTZ. Jueves, 11 octubre 2018, 00:28

De nuevo, el Uribealdea RKE volvió a derrotar al Babyauto Zarautz en su campo de Asti, convirtiéndose en la bestia negra del conjunto zarauztarra . Otro año más, y ya van unos cuantos, consiguieron a base de una férrea defensa, romper los esquemas de juego local, a pesar de empezar abriendo el marcador con un ensayo por medio de Facundo Oribe al avanzar con un maul que el talonador argentino afincado en Zarautz culminó como premio al empuje del paquete de delanteros.

El Zarautz quiso dominar a un conjunto vizcaíno que en ningún momento consintió que los locales marcaran el ritmo, y con 2 golpes de castigo transformados en los minutos 10 y 15, pusieron el marcador con un 5 a 6 a su favor. Los entrenados por Xabi Castaño dominaban las melés y sus propias touchs, pero el Uribealdea rompía las jugadas de ataque y conseguían frenar las acciones. En el minuto 23 Iñigo Lasa culminó con un ensayo el trabajo de todo el equipo, presionando sobre la línea de 5 metros.

Agustin Cittadini no tuvo el día propicio y no pudo convertir ninguna de las patadas que intentó. Mientras, el Uribe siguió a lo suyo, buscando el golpe de castigo que facilitara el pateo a palos, con gran acierto por parte de su jugador número 15 que en esta primera parte logró un 100% de efectividad en los 4 golpes de castigo que el árbitro les concedió. Y con un 10-12 se fueron a vestuarios con la esperanza por parte de los aficionados, de que la segunda parte favoreciera a los locales. Pero Uribealdea, equipo consolidado en esta DHB, sabe jugar y buscó el hueco nada más reiniciarse el encuentro logrando su único ensayo en el minuto 41. El marcador ya no se movería (10-17).

Tras 4 jornadas resueltas con 2 victorias y 2 derrotas, el Babyauto Zarautz ocupa el 7º puesto de la tabla, pero solo a 4 puntos de los líderes. Queda mucha temporada, y el Uribealdea ya forma parte de la historia como bestia negra de nuestros Beltzak. El equipo Sénior B Babyauto Beltzak/Zarautz que milita en la Euskal Liga, en la 2ª división, cayó derrotado en el campo del Universitario Bilbao.

Las alegrías de la jornada las han traído los conjuntos Sub 16 y Sub 18 al ser ellos los que dominaron a sus rivales del Gaztedi en los partidos jugados en el campo de Michelin de Lasarte, en la mañana del domingo. Las victorias de estos dos conjuntos, dan valor al buen trabajo que se hace en la Rugby Eskola de Asti.