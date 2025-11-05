Últimos dos días para visitar la exposición sobre la violencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

Mañana viernes es el último día para visitar la exposición 'Hurrengoa zu. En la diana', en la 1ª planta de Merkatu Plaza. Esta exposición itinerante, promovida por la Diputación Foral de Gipuzkoa y realizada por la Fundación Baketik, permite conocer la violencia, la persecución y las amenazas graves vividas especialmente en Gipuzkoa en los años del conflicto armado. La exposición se puede visitar en horario de 18.00 a 20.00 horas.

Por otra parte, como cada año, en el marco del Día de la Memoria, el domingo 9, a las 12.00 horas, el Ayuntamiento celebrará un acto de memoria en el parque de la Rosaleda.