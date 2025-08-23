Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

Última jornada del Zarautz Outlet de la mano de Murkil Dendari Elkartea

J.M. ZUBIAURRE

ZARAUTZ.

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:03

La Asociación de Comerciantes de Zarautz Murkil celebra esta jornada dominical la última de las cuatro que ha dedicado al Zarautz Outlet 2025 desde el pasado jueves.

Las tiendas que exponen sus productos en el paseo marítimo en esta nueva edición son; Garmen, Atelier Nupcial, Vulcano, J.M. Josatiluak, Faylinn, 310, Noahs Secret, Emeberhiru, Lila Porosa y Sonia.

El horario de apertura se extiende de 11.00 de la mañana a 21.00 de la tarde-noche.

