Ulacia ZKE repite contra otro equipo de Cantabria mañana De perder en Santander con el Cantbasket04 a jugar en el Aritzbatalde con el Solares

Dos jornadas consecutivas va a tener el Ulacia ZKE jugando contra equipos cántabros. Lo hizo la pasada semana en Santander con el De Morro Fino Cantbasket04 y vuelve a hacerlo mañana en el Aritzbatalde con el Restaurante Los Arcos CB Solares.

El domingo pasado cayeron derrotados 91 a 75 en el Palacio de los Deportes de Santander, tras un mal primer cuarto (25-17) que mejoraron en un segundo (16-20), para volver a verse por debajo en el tercero (26-18) e igualar el último a 22.

Mañana llega el Solares, equipo que lleva tres jornadas con marcadores ajustados y que lucha hasta el pitido final.

Los otros dos equipos, el femenino de Primera y el masculino de Segunda juegan en casa. Las chicas hoy a las 20.30. Se enfrentan las del Gráficas Juaristi al Ibaeta Basket Easo Cafés Baqué, equipo que sobre el papel parece inferior a las nuestras. Perdieron su último partido con el Chubby 52-46.

Los chicos del Ulacia juegan mañana a las 16.00 con el Salesianos y como las féminas vienen de perder contra el Santutxu 73 a 58.