Ulacia ZKE pierde en el Aritzbatalde con el Baskonia

Juan Mari Zubiaurre zarautz. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:48

El domingo por la tarde jugaban en la cancha del Aritzbatalde el Ulacia ZKE y el Baskonia el partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo A-A de Tercera FEB. Los de Beñat Jauregi repetían en casa tras el estreno victorioso de la primera jornada y lo hacían contra un equipo poderoso como es el filial del Baskonia.

Un primer cuarto igualado (17-20) dio paso a un segundo en el que las defensas se impusieron y fueron los alaveses quienes se llevaron la mejor parte con un 8-15 favorable que les llevaría al descanso diez arriba, 25-35.

Los zarauztarras reaccionaron a la vuelta de vestuarios, y en un buen tercer cuarto, recortaron la diferencia a solo cuatro puntos, llegando al definitivo último cuarto 48-52 tras un 23-17.

Llegaron incluso a colocarse a tres al principio de ese definitivo cuarto pero el acierto de los visitantes amplió la ventaja a 9 puntos mediado el cuarto (56-65). Pese a la resistencia local, la diferencia subió a diz puntos y se mantendría así hasta el final.

Eneko Juarros fue el mejor anotador del Ulacia con 14 puntos e Imanol Artetxe el mejor reboteador del partido con 10. La estrella del partido fue Stefan Joksimovic, el alero esloveno de 16 años que sumó un total de 38 puntos y que ya ha debutado con el equipo alavés de la ACB.

La próxima jornada visitan la cancha del Teknei Bizkaia Zornotza el sábado a partir de las 18.30 horas.

Las chicas de Villegas, el Gráficas Juaristi de Primera, lograban su primera victoria en la segunda jornada que les enfrentó al Tabirako Baque en Durango. Dominaron todos los cuartos para alcanzar una ventaja de 9 puntos (48-57 final). El sábado juegan en Zornotza. Los chicos de Sanz, en Segunda, también sumaron su primera victoria, en este caso en casa, ante el Duplostoch Oiarsolezo 88 a 70. El domingo repiten en casa con el Padura (18.15).