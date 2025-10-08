Ulacia ZKE comienza la liga en Tercera FEB con una victoria ante Filipenses El 64-50 final evidencia la superioridad local ante el conjunto palentino

J.M. ZUBIAURRE zarautz. Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:25

El debut de Beñat Jauregi 'Fede' como entrenador del equipo de Tercera FEB masculino no pudo ser mejor. El hasta ahora preparador del equipos femenino que la pasada temporada conseguía el ascenso a Primera, tiene nuevo reto y lo ha iniciado con una victoria.

Ulacia ZKE recibía en el Aritzbatalde al Grupo Inmapa Filipenses de Palencia y lo hacía con este cinco inicial; Alvaro Bozal, Estanis Andres, Eneko Juarros, Eneko Martinez e Imanol Artetxe. Un primer cuarto para los zarauztarras (15-11) daba paso a un segundo con reacción visitante (11-15) para llegar al descanso igualados a 26. Fue precisamente a la vuelta de vestuarios cuando Ulacia puso los cimientos de su primera victoria. Un parcial de 13-1 ponía en clara ventaja a los locales para llegar al último cuarto con una diferencia de 16 puntos (52-36). Así las cosas, bastó con manejar esa ventaja en el marcador para asegurarse la primera victoria de la liga, 64-50. Al buen hacer ofensivo de Martinez que contribuyó a la victoria con 15 puntos hay que sumar el poderío bajo tablas de Artetxe que se llevó un total de 11 rebotes, solo uno por debajo del pívot senegalés del Filipenses, Mamadou Diagne, que capturó 12.

Los aficionados tienen oportunidad de disfrutar de nuevo en el Aritzbatalde del Ulacia ZKE el domingo (18.30) ante el Baskonia.

El equipo de Primera femenino, Gráficas Juaristi, perdió con el Navarro Villoslada (70-68) con el añorgatarra Unai Villegas al frente. El Segunda masculino perdía también 74-65 en Amurrio.