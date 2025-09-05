Udaberri abre el plazo para matricularse en los diferentes cursos

A. E. zarautz. Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Ya hemos entrado en el mes de septiembre y las actividades y cursos de Udaberri Elkartea vuelven a ponerse en marcha a partir del día 15 y en los horarios habituales. Se abren los plazos para matricularse en los cursos y la información sobre los días y horarios de las actividades están disponibles tanto en la oficina como en el canal de WhatsApp de Udaberri. Para este curso se han organizado grupos de Teatro, Euskal dantza, Baile, Fitness, Euskera, Inglés, Francés, Taller de Letras, Dibujo, Meditación, Memoria, Yoga y TaiChi.

Además, se están preparando diferentes charlas sobre salud física y emocional que junto con las salidas de senderismo, salidas culturales y excursiones, bingo, grupo de lectura, jardinería y juegos, constituyen una amplia oferta para el ocio y las relaciones personales de las asociadas y asociados que participan y dan vida a Udaberri.

Desde la directiva de la asociación animan a los socios y socias a apuntarse y participar de las actividades organizadas.