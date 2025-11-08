Ttanta Eguna abordará los retos de la movilidad colaborativa en Zarautz

Antxon Etxeberria zarautz. Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

El jueves, día 13, a las 10.30 horas, el Cine Modelo de Zarautz acogerá la segunda edición de Ttanta Eguna, un encuentro impulsado por el Ayuntamiento para reflexionar, desde una mirada local y participativa, sobre los grandes retos que plantea la Agenda 2030.

Este año, la jornada pondrá el foco en la Movilidad colaborativa: el reto de compartir espacio, abordando un desafío transversal que incide directamente en la cohesión social, la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de la ciudadanía. «La movilidad es más que una cuestión de infraestructuras: es una manera de vivir y de convivir. Supone pensar de forma colectiva cómo queremos movernos, cómo queremos relacionarnos y compartir el espacio público y cómo podemos hacerlo de una forma más justa y sostenible», destaca el alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka.

Organizada en colaboración con el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa, la cita reunirá a responsables institucionales, profesionales de la planificación urbana, agentes sociales, municipios comprometidos con la Agenda 2030 y ciudadanía interesada. La jornada busca generar alianzas y aprendizajes compartidos que sirvan de base para impulsar cambios reales desde lo local.

Programa de la jornada

El programa incluye la bienvenida institucional por parte del alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka; la intervención de Josu Arraiz, director de Estrategia de la Diputación Foral de Gipuzkoa; y una ponencia marco de la experta en políticas públicas Silvia Abascal Diego, responsable de las áreas de Financiación y Género en REDS–SDSN Spain, la red española para el desarrollo sostenible. Bajo el título 'La movilidad que transforma ciudades: sostenible, inclusiva y con mirada de género', Abascal abordará cómo las políticas públicas pueden impulsar un modelo de movilidad más equitativo y transformador. Además, el concejal de Movilidad y Proyectos Estratégicos Iker Basurko presentará 'El caso Zarautz: una visión singular hacia el futuro'.

La mesa redonda 'Movilidad, respeto y convivencia: un reto compartido' contará con la participación de diversos perfiles ciudadanos e institucionales, entre ellos: el Ayuntamiento de Soria, el centro de día Garagune-Zarautz y La Salle Ikastetxea. La conversación pondrá el acento en la importancia de escuchar y articular diferentes perspectivas —técnicas, vecinales y sociales— para construir soluciones más inclusivas y duraderas.

La clausura institucional correrá a cargo de Asier Aranbarri, director de Innovación Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco, y las conclusiones, en clave de humor, las dará la clown Virginia Imaz. La periodista donostiarra Pilar Kaltzada, de Linking Ideas, presentará y dinamizará la jornada.

Referente en sostenibilidad

Con esta nueva edición, Zarautz reafirma su papel como referente local en sostenibilidad y su compromiso con impulsar, desde el territorio, acciones concretas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

«Si queremos un futuro más justo, saludable y habitable, podemos empezar por imaginarlo y construirlo conjuntamente. La movilidad colaborativa es una pieza esencial de ese camino», indica Txurruka.