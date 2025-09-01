Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AMAXKAR

Zarautz

El Trío Marea con la zarauztarra Maren Otegi gustó en Santa Klara

DV

Zarautz

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:04

El pasado sábado finalizaba en la iglesia de Santa Klara la 37 edición de la Udako Musikaldia de Zarautz con el último de los conciertos ... y con todos los asientos del recinto ocupados. En esta ocasión el grupo encargado de deleitar con su música a los asistentes era el Trío Marea, compuesto por la violonchelista Maria Khachatryan, la violinista Mónica Pérez y la pianista zarauztarra Maren Otegi. El concierto fue todo un éxito.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  2. 2

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  3. 3

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5 Becker se acerca a Osasuna
  6. 6

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  7. 7

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores
  8. 8 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  9. 9 Yangel Herrera ya es txuri-urdin: estas son las claves y cifras de su fichaje
  10. 10

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Trío Marea con la zarauztarra Maren Otegi gustó en Santa Klara

El Trío Marea con la zarauztarra Maren Otegi gustó en Santa Klara