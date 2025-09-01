El Trío Marea con la zarauztarra Maren Otegi gustó en Santa Klara

ZarautzEl Trío Marea con la zarauztarra Maren Otegi gustó en Santa Klara
DV
Zarautz
Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:04
El pasado sábado finalizaba en la iglesia de Santa Klara la 37 edición de la Udako Musikaldia de Zarautz con el último de los conciertos ... y con todos los asientos del recinto ocupados. En esta ocasión el grupo encargado de deleitar con su música a los asistentes era el Trío Marea, compuesto por la violonchelista Maria Khachatryan, la violinista Mónica Pérez y la pianista zarauztarra Maren Otegi. El concierto fue todo un éxito.
