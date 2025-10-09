Triatloi Txikiaren XV. edizioa bihar goizean kiroldegi inguruan

ZarautzTriatloi Txikiaren XV. edizioa bihar goizean kiroldegi inguruan
A. E.
zarautz.
Osteguna, 9 urria 2025, 20:24
Zarauzko Triatloi Elkarteak antolatuta, bihar goizean, Aritzbatalde kiroldegiaren inguruan, XV. Triatloi Txikia ospatuko da LH3-LH4 eta LH5 eta LH6 mailetako gaztetxoentzat. Azken hauen lasterketari 10:00etan emango zaio hasiera eta txikiagoei 11:30ean, aurretik txanoak hartu eta boxeetan bizikletak utzi ondoren.
Kiroldegiko igerilekuan egingo dute igeriko proba, ondoren, bizikletan eta azkenik korrika lasterketa. Edonork hartu dezake parte.