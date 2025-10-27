Tres propuestas para reflexionar sobre las vulneraciones de los derechos humanos

Antxon Etxeberria zarautz. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:22 Comenta Compartir

En colaboración con todos los partidos políticos representados en el consistorio, el Ayuntamiento ha preparado, a lo largo de todo este año, diversas iniciativas para promover la reflexión sobre las consecuencias de las vulneraciones de derechos humanos provocadas por la violencia política y el terrorismo.

El Consistorio quiere abrir la posibilidad de conocer de cerca lo vivido durante años por muchas personas que en su día a día vieron vulnerados sus derechos humanos y que muchos de los sufrimientos vividos fueron llevados en silencio por ellas mismas y, en muchos casos, por sus familiares.

El objetivo de esta serie de actividades es acercar a la ciudadanía las consecuencias generadas por el sufrimiento de estas personas, sus familias y los distintos colectivos.

Para ello se han organizado tres iniciativas: por una parte, la exposición 'Hurrengoa zu. En la diana'. Desde hoy y hasta el 9 de noviembre, en la primera planta de la Plaza del Mercado, se podrá visitar una exposición promovida por la Diputación Foral de Gipuzkoa y realizada por la Fundación Baketik. En la misma, se podrán conocer la violencia, la persecución y las amenazas graves vividas especialmente en Gipuzkoa. El acto de apertura tendrá lugar a las 18.00 horas de esta tarde y se podrá visitar los próximos días en horario de 18.00 a 20.00 horas. La exposición estará abierta del 29 al 31 de octubre y del 4 al 7 de noviembre.

Presentación de novela

Por otra parte, la presentación del libro 'Herriak ez du barkatuko', el 6 de noviembre en el Salón de Plenos del ayuntamiento (18.30) a cargo de su autora Irati Goikoetxea Asurabarrena. En esta cita contará con la presencia de Pili Zabala Artano. Hablarán de los sufrimientos causados por la violencia en las últimas décadas, del presente y del futuro. La entrada será libre hasta llenar el aforo.

Y, por último, como cada año, en el marco del Día de la Memoria, el 9 de noviembre, a las 12.00 horas, el Ayuntamiento de Zarautz celebrará un acto de memoria en el parque de la Rosaleda. Se trata de un acto que reconoce a todas las víctimas de Zarautz y que será abierto a toda la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Zarautz anima a todos los vecinos a participar en estas iniciativas.