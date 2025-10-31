Tras perder en casa con el Blendio, Ulacia ZKE busca ganar en la cancha del Cantbasket04 Tres derrotas consecutivas obligan a los chicos de Beñat Jauregi a ganar mañana en Santander

Juan Mari Zubiaurre ZARAUTZ. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:20

Aunque todavía la liga de Tercera FEB no ha hecho más que empezar, el Ulacia ZKE necesita conseguir un buen resultado mañana domingo en la cancha del De Morro Fino Cantbasket04 donde jugarán a partir de las 18.00 horas.

El Palacio de los Deportes de Santander será el escenario donde se enfrenten dos equipos que en la actualidad llevan la misma trayectoria con tres derrotas y un única victoria en las cuatro primeras jornadas de competición.

Los zarauztarras perdieron el pasado domingo contra el Blendio en el Aritzbatalde en una segunda mitad donde los visitantes acertaron más. Los dos primeros cuartos fueron para Ulacia que llegó al descanso seis arriba (42-36).

El tercer cuarto fue claramente para los visitantes, 13-25, y fue en el último donde los zarauztarras apretaron para ponerse a solo tres puntos dentro del último minuto del partido. Pero Blendio supo gestionar mejor esos segundos finales y se llevaron la victoria 77 a 85. Lo tuvieron en su mano pero esta vez se escapó la victoria.

La buena noticia vino de la mano del Gráficas Juaristi femenino que ganó al Loitek Gernika (71-58) y encadenan tres victorias consecutivas para colocarse quintas en Primera División Femenina. Hoy a las 16:00 horas juegan en Gasteiz contra el Chubby Apps Araba, equipo que lleva tres jornadas seguidas cosechando derrotas. Pueden aprovechar esa circunstancia las chicas de Unai Villegas.

Mejor todavía le van las cosas al segundo equipo masculino que lidera la Segunda División y que la pasada jornada superaba con comodidad al Araberri Basket Club por 86 a 73. Encabezan la tabla después de perder la primera jornada y ganar el resto de partidos. Esta tarde noche juegan en la cancha del Spirit Hotels Santutxu en Bilbao a partir de las 20.20 ante un rival directo en los alto de la clasificación.