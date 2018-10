Tras dos años en el dique seco, Ainhoa Murua ha vuelto a competir en Santander Ainhoa Murua hablando con Judith Corachan. / ETXEBERRIA DV ZARAUTZ. Miércoles, 17 octubre 2018, 00:18

Tras más de dos años sin competir después de su lesión y tras ser madre, la triatleta Ainhoa Murua se enfundó de nuevo el traje de triatleta para competir hace unos días en la triatlón de distancia corta Ciudad de Santander, donde fue además la ganadora por delante de la también zarauztarra Uxoa Ostolaza, quien llegó a seis segundos. En categoría masculina, primer puesto también para Jon Unanue.

Nos cuentan que fue una prueba un tanto descafeinada, puesto que las condiciones de la mar aconsejaron anular el segmento de natación, por lo que la triatlón se convirtió en duatlón, únicamente con el recorrido en bicicleta y la carrera pedestre.

Más que el resultado, lo más importante son las positivas sensaciones de Ainhoa. «Me he encontrado bien, aunque con la pena de no disputar la natación. Habrá que ver cómo voy, pero tras ser madre he seguido entrenando y me encuentro bastante bien, aunque no todavía para competir con plenitud». No se marca planes a largo plazo, sino que irá viendo en función de cómo marchan sus entrenamientos. Pero no es poco verla otra vez compitiendo.

Por otra parte, Uxoa Ostolaza con su equipo, el Saltoki de Pamplona, obtuvo el domingo en Sevilla la medalla de plata en el campeonato por clubes celebrado en la capital hispalense. El Saltoki, del que forma parte Uxoa (estudia fisioterapia en Tudela), solamente fue superado por las gallegas del Ciudad de Lugo. Con este resultado, las chicas de Saltoki terminan la Liga Nacional de clubes con un tercer puesto. Zorionak Uxoa eta jarraitu horrela!