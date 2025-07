Las traineras del ZAE se posicionan en la ARC 1 y Liga ETE

Antxon Etxeberria Zarautz Martes, 1 de julio 2025, 20:46 | Actualizado 21:04h. Comenta Compartir

Las dos traineras zarauztarras se posicionan en la segunda plaza en sus respectivas ligas de ARC 1 y Liga ETE de las féminas. En la ... segunda categoría masculina, hasta la fecha la Sotera de Santurtzi no ha encontrado rival y parece la gran candidata para ganar la liga y ascender a la ACT, pero para la segunda plaza de la general, la pelea se presenta igualada, con tres principales aspirantes, entre ellos Zarautz, que junto a Arkote y Zumaia marchan empatadas, las tres traineras con 37 puntos y son las principales candidatas para optar a la segunda plaza del play off, toda vez que Santurtzi con 48 puntos, no resultará fácil de alcanzar. Por detrás vienen Astillero con 31 puntos, Lapurdi (29), San Pedro (26), Pedreña (25)...

En las regatas del pasado fin de semana la embarcación entrenada por Asier Puertas ha competido muy bien, con el tercer puesto en la regata del sábado en Donibane Lohizune y el segundo del domingo en la regata de Portugalete, aventajando además con solvencia, en quince segundos, al tercer clasificado, Astillero, mientras por detrás entraban Zumaia, Pedreña, San Pedro, Arkote, Lapurdi ... Este año Zarautz Gesalaga Okelan dispone de una plantilla algo más amplia que la temporada anterior, por lo que Asier Puertas podrá gestionar mejor los descansos de sus remeros. Aunque todavía no son más que los primeros coletazos, La Enbata ha empezado de forma notable la temporada. El siguiente compromiso lo tienen este próximo domingo al mediodía cerca de casa, en la Zumaiako XL. Ikurriña. Las féminas, también bien Y otro tanto hemos de decir de las féminas de la Liga ETE, que comenzaron la liga con dos triunfos en las dos primeras jornadas (nos acostumbraron mal), pero este pasado fin de semana se han tenido que conformar con la segunda plaza, por detrás de San Juan en ambas jornadas, tanto el sábado en Donibane Lohizune como el domingo en Portugalete. El domingo casi estuvieron a punto de perder la segunda plaza por la penalización de tres segundos que sufrieron en la salida. San Juan y Gesalaga Okelan Zarautz mantienen de esta manera igualdad total, empatados con 34 puntos. Por detrás aparecen Kaiku con 27, Deusto con 23 puntos... Este próximo fin de semana tienen doble cita, el sábado en Sestao y el domingo en Zumaia.

