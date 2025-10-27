Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trabajos ayer al mediodía, con la calle cortada en este cruce. Etxeberria

Zarautz

El tráfico se ve afectado por las obras de asfaltado de Gaztainpe

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:22

Los trabajos de asfaltado que se están llevando a cabo en las calles Gaztainpe y Gipuzkoa tendrán afección en el tráfico esta semana. Con el ... fin de poder realizar adecuadamente estos trabajos, de lunes a miércoles se mantendrá cortado el tráfico en esta zona. Más concretamente, estarán cortadas la calle Gipuzkoa –de la calle Manzisidor a Seitximeneta– y la calle Gaztainpe.

