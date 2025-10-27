El tráfico se ve afectado por las obras de asfaltado de Gaztainpe

Los trabajos de asfaltado que se están llevando a cabo en las calles Gaztainpe y Gipuzkoa tendrán afección en el tráfico esta semana. Con el ... fin de poder realizar adecuadamente estos trabajos, de lunes a miércoles se mantendrá cortado el tráfico en esta zona. Más concretamente, estarán cortadas la calle Gipuzkoa –de la calle Manzisidor a Seitximeneta– y la calle Gaztainpe.

Debido a estos cortes, el tráfico se desviará por otras vías. Para ello, una de las medidas más importantes será el cambio de sentido de la calle Lapurdi, desde la calle Kasino hasta Gaztainpe. Este cambio permitirá que los vehículos puedan acceder a las calles Zigordia y Salegi.

Con un poco de sentido común y precaución, no hay motivo para que haya problemas de circulación mientras estén en marcha estas obras.