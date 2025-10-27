El tráfico se ve afectado por las obras de asfaltado de Gaztainpe

ZarautzEl tráfico se ve afectado por las obras de asfaltado de Gaztainpe
Zarautz
Lunes, 27 de octubre 2025, 20:22
Los trabajos de asfaltado que se están llevando a cabo en las calles Gaztainpe y Gipuzkoa tendrán afección en el tráfico esta semana. Con el ... fin de poder realizar adecuadamente estos trabajos, de lunes a miércoles se mantendrá cortado el tráfico en esta zona. Más concretamente, estarán cortadas la calle Gipuzkoa –de la calle Manzisidor a Seitximeneta– y la calle Gaztainpe.
Debido a estos cortes, el tráfico se desviará por otras vías. Para ello, una de las medidas más importantes será el cambio de sentido de la calle Lapurdi, desde la calle Kasino hasta Gaztainpe. Este cambio permitirá que los vehículos puedan acceder a las calles Zigordia y Salegi.
Con un poco de sentido común y precaución, no hay motivo para que haya problemas de circulación mientras estén en marcha estas obras.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión