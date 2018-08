«Para trabajar en la hostelería te tiene que gustar; yo he sido feliz» Joseba Garate, ayer al mediodía delante del bar Surtidor. / ETXEBERRIA Joseba Garate Tras 40 años, se jubila hoy ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Viernes, 31 agosto 2018, 01:20

Joseba Garate 'Pikante' se jubila hoy, 31 de agosto, tras 40 años dedicado a la hostelería. Se ha jubilado en el bar Surtidor, aunque anteriormente regentó el Bea- Zay, Arrano y Zubi Ondo.

-Hoy, 31 de agosto, ¿echa definitivamente la persiana?

-En realidad hemos cerrado hace unos días, pero estos últimos días estamos aprovechando para limpiar bien todo y dejar en condiciones el bar. En mayo cumplí los 65 años, y tenía claro que me jubilaría con esa edad. El propietario del Surtidor, Juan Manterola, me propuso aguantar hasta el final de agosto y así lo he hecho.

-Y a partir de ahora, ¿el Surtidor cerrado?

-No, uno de los dos socios que tiene encima del bar Zarautz Hostel, Ignacio Azurza, se hace cargo del bar. Se queda con el equipo que tenía yo, por lo que me imagino que seguirá más o menos como hasta ahora. Creo que lo quiere abrir cuanto antes.

-Tras tantos años en la hostelería, le dará un poco de pena dejar todo, ¿no?

-Hombre, pena no. Yo creo que ha llegado el momento. He estado 40 años en la hostelería. Me propusieron seguir al frente del negocio, pero yo lo tenía claro, no tenía duda de que me iba a jubilar con 65 años. He cotizado casi durante 50 años, por lo que creo que ya me vale.

-O sea, que antes de dedicarse a la hostelería tuvo otro trabajo.

-Sí, yo empecé con apenas 15 años trabajando en Bombas Itur. Luego trabaje durante seis años en Irun, en la empresa Palmera, de hojas de afeitar. De hecho, vivíamos en Irun hasta que me propusieron hacerme cargo del Bea-Zay, porque Javier Makazaga y Abel Agirre cogían el camping. Yo no tenía casi ni idea de hostelería. Era mi socio, Jesús Mari Aizpurua 'Xabe', quien había sido conserje en Euromar, el entendido. Eso sí, puse todo el empeño posible para aprender cuanto antes tanto en la barra como en la cocina, si bien en la cocina me desenvolvía mejor tras lo aprendido con mi madre.

-¿Cuál ha sido su itinerario en la hostelería zarauztarra? Empezó en el Bea-Zay y ¿después?

-Después del Bea-Zay cogí el Arrano en el año 1983; fui el primer inquilino del Arrano, donde estuve año y medio, hasta que me salió la oportunidad del Zubi Ondo, donde me mantuve durante 21 años, hasta que cogí el Surtidor, hace ahora 11 años.

-¿Los hijos no quieren seguir sus pasos?

-No, cada uno tiene su trabajo, y además me alegro de que no quieran seguir, ya que si alguno cogiera mis riendas, seguramente me tocaría seguir 'enganchado'. Y de esta manera, nos jubilamos del todo, tanto yo como mi mujer Marian Zumeta, que aunque no ha cumplido todavía los 65 (tiene 64), se jubila también.

-Una vez jubilado, ¿qué pide a la vida?

-Sobre todo un poco de salud, que sigamos bien, como hasta ahora.

-¿Tienen algún plan para esta nueva etapa de sus vidas?

-Pues, poder realizar pequeñas cosas que hasta ahora no hemos podido disfrutar. En el Surtidor he estado 11 años, levantándome a trabajar a las 6.00 de la mañana, para abrir a las 7.00 y cerrar a las 22.00 horas. No te queda tiempo para nada, más que para descansar. Yo tengo la suerte de que aficiones no me faltan. Me gusta todo. Me gusta el monte, el mar, el golf, el fútbol, viajar... Por lo general, a la gente le gusta hacer viajes, cuanto más lejos mejor, pero, la verdad, yo no conozco ni Gipuzkoa. Tengo ganas de hacer pequeñas salidas de día, para conocer la Gipuzkoa profunda y, como digo Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarroa... Siempre mirando para fuera y no conocemos lo que tenemos en casa.

-Habrá sido duro trabajar en la hostelería, ¿no?

-Como todos los oficios. Ante todo, te tiene que gustar. Estar delante de un torno durante ocho horas me imagino que será también duro. Lo malo de la hostelería es que cuando los demás tienen fiesta, tú tienes trabajo, y me estoy refiriendo a los fines de semana. Y si tú cierras por descanso semanal, por ejemplo, un martes, no tienes a nadie, porque los amigos están trabajando. Pero yo he trabajado muy a gusto, he sido feliz en la hostelería.

-Tras tantos años de dedicación, ¿cómo ve en la actualidad la hostelería de Zarautz?

-Yo me centro en lo mío, pero, indudablemente, para trabajar en la hostelería hay que estar muy encima. Algunos se piensan que es coger el negocio y funciona solo. Pero no es así, hay que dedicar muchas horas. Uno de los problemas que tenemos es que no hay gente de aquí que se quiera dedicar a la hostelería; falta mano de obra para atender los negocios y servir y es por lo que vemos tanta gente de fuera. Luego dirán que hay paro... Nos encontramos con que la gente no quiere trabajar los fines de semana. En nuestro caso, aquí en nuestro equipo, han trabajado ocho horas diarias, con su descanso semanal, con la ventaja de que para las 22.00 horas está cerrado, no se trabaja de noche.

-Desde sus inicios, las costumbres a la hora del consumo, me imagino, habrán cambiado.

-Han cambiado, y mucho, sobre todo por el tema de los controles de alcohol. Eso lo notan sobre todo los restaurantes. Ya las copas de coñac, whisky... han pasado a la historia. Como ejemplo, te digo que las botellas que traje del Zubi Ondo hace 11 años, todavía no se han consumido. Combinaciones y chupitos sí, pero copas, apenas. La gente joven, veo yo, consume bastante menos que nosotros cuando éramos jóvenes. Y me alegro de que la gente esté mentalizada para no coger el coche después de beber. Antes, nosotros éramos de que si no podíamos beber, casi mejor no ir a cenar.

-El bar del Surtidor siempre ha sido un punto de encuentro.

-Así es, por aquí pasa mucha gente, tanto del mismo Zarautz, como los que vienen de fuera. Yo he trabajado mucho con los desayunos. Gente que aparca aquí, se toma su café o lo que sea, antes de desplazarse en coche a su trabajo. El punto es muy bueno, referencia a la salida de la autopista. Además, el parking que se abre para el verano en el antiguo Garden nos ha beneficiado mucho, ya que mucha gente pasa por el bar antes de ir a la playa o de vuelta antes de regresar a sus localidades.

-Detrás de la barra verá que el tema del txikiteo está prácticamente acabado, ¿no?

-El txikiteo está acabado. La gente prefiere salir y tomar dos crianzas donde sea y no txikitear con el vino normal. Ahora se han puesto de moda las vinotecas. Lo que es en San Pelayo apenas quedan dos cuadrillas de txikiteo diario.

-Recientemente ha retirado la escultura 'Mi siesta', que le regaló Jorge Oteiza y que se encontraba en Amatxili plaza. ¿Qué ha hecho con la escultura?

-Cuando la cedí de prestado al pueblo, acordé con el Ayuntamiento que, si en un momento dado quisiera retirar la escultura, debía dar aviso con un par de meses de antelación. Y es lo que he hecho. La escultura la tengo yo, guardada. Es una escultura que me regaló Jorge Oteiza en el año 1999. Venía a mi restaurante casi a diario o, si no, le servía en su domicilio. Entablamos una amistad especial, quizá por el parecido carácter gruñón de los dos. He puesto a la venta la escultura y por eso la he retirado.