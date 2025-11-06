Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Los voluntarios y voluntarias recogerán los alimentos a la entrada de los comercios. Etxeberria

Zarautz

Un total de 120 voluntarios colaborarán en la Gran Recogida de Alimentos

Se turnarán entre este viernes y sábado en los siete comercios de Zarautz que participan en la iniciativa

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:34

Comenta

Entre este viernes y este sábado, se realizará la Gran Recogida Solidaria de Alimentos que como cada año organiza el Banco de Alimentos, confiando ... en la solidaridad de los y las zarauztarras para ayudar a las personas que tienen dificultades para acceder a una alimentación digna. Desde el grupo de Zarautz que organiza la recogida, invitan a la ciudadanía a realizar un pequeño gesto a la hora de la compra, bien con una donación económica en caja o comprando alimentos no perecederos que irán recogiendo de forma ordenada el grupo de voluntarios/as.

