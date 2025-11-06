Un total de 120 voluntarios colaborarán en la Gran Recogida de Alimentos

Entre este viernes y este sábado, se realizará la Gran Recogida Solidaria de Alimentos que como cada año organiza el Banco de Alimentos, confiando ... en la solidaridad de los y las zarauztarras para ayudar a las personas que tienen dificultades para acceder a una alimentación digna. Desde el grupo de Zarautz que organiza la recogida, invitan a la ciudadanía a realizar un pequeño gesto a la hora de la compra, bien con una donación económica en caja o comprando alimentos no perecederos que irán recogiendo de forma ordenada el grupo de voluntarios/as.

Colaborarán en la iniciativa 120 voluntarios que atenderán por turnos en los 7 comercios que se han prestado a la gran recogida; los 3 Eroskis de Zarautz, los BM de la Cooperativa Laguntasuna y de Euromar, Lidl, Mercadona, además de Biyona en el barrio de Iñurritza. Se cuenta con la colaboración de Nagusilan, Hotz Zarautz, grupo de jubilados de Udaberri y de Iñurritza, voluntarios de Cáritas, además de particulares. «Desde el Banco de Alimentos de Gipuzkoa queremos agradecer la labor de los 120 voluntarios de Zarautz, que este viernes y sábado nos ayudarán en la ran recogida de alimentos, atendiendo en diferentes turnos», señalan.

Los alimentos no perecederos ideales para donar incluyen productos básicos de larga duración como arroz, pasta, legumbres secas o enlatadas, aceite, conservas (de pescado, vegetales o carne), leche y cereales. También son muy útiles las galletas, el cacao, y los productos de alimentación infantil, además de frutos secos y miel.

El objetivo marcado es recoger lo «máximo posible» y no reducir la cantidad (una ración diaria) que recibe cada beneficiario. «Si cada uno de los 700.000 guipuzcoanos aportara un kilo, sería estupendo. Pero hay que tener claro que nunca será un fracaso si no se llega a esa cantidad», indican. A pesar de terminar la recogida de alimentos el sábado, la mayoría de las cadenas que participan en la iniciativa seguirán aceptando aportaciones en forma de bonos hasta el próximo 16 de noviembre.

Ante cualquier duda, pueden ponerse en contacto llamando al teléfono 629.458564 del Banco de Alimentos en Zarautz.