Talleres de reparación y ferias de segunda mano

A. E. ZARAUTZ. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:08

Desde hoy, viernes, día 19, hasta el 17 de octubre, Urola Kostako Udal Elkartea, en colaboración con el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y con la participación de Emaus Gizarte Fundazioa, lanzará la campaña de sensibilización 'Zuk konpondu, zuk berrerabili' con el objetivo de orientar los hábitos de consumo de la ciudadanía hacia un modelo más sostenible y consciente, impulsando la reparación y la reutilización.

Dentro de la campaña se pondrán en valor dos iniciativas: los mercados de segunda mano y los talleres de reparación.

Respondiendo a la voluntad de la ciudadanía y con el objetivo de fomentar la reutilización, se han organizado cinco mercados de segunda mano en colaboración con Emaus Gizarte Fundazioa en Aia, Getaria, Orio, Zumaia y Zarautz, donde se pondrán a la venta ropa y complementos. Estos mercados visualizan el valor de los objetos reutilizados y promueven alternativas reales de consumo masivo.

Además, en las proximidades de los mercados se instalarán contenedores para recoger objetos de segunda mano, con el fin de que las personas que se acerquen puedan depositar en ellos prendas u otros objetos que no utilicen. Será, por tanto, una manera fácil y directa de contribuir al medio ambiente.

Diferentes talleres

Durante la jornada de hoy se llevarán a cabo diferentes talleres en la plaza dle ayuntamiento, como un mercado de segundo mano de 12.00 a 19.00 horas y, por la tarde, de 16.00 a 19.00 un taller de costura y de 17.00 a 19.00 horas, un taller de aparatos eléctrico-electrónicos.