Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Zarautz

Talleres de reparación y ferias de segunda mano

Para fomentar la economía circular, hoy en Lege Zaharren enparantza

A. E.

ZARAUTZ.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:08

Desde hoy, viernes, día 19, hasta el 17 de octubre, Urola Kostako Udal Elkartea, en colaboración con el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y con la participación de Emaus Gizarte Fundazioa, lanzará la campaña de sensibilización 'Zuk konpondu, zuk berrerabili' con el objetivo de orientar los hábitos de consumo de la ciudadanía hacia un modelo más sostenible y consciente, impulsando la reparación y la reutilización.

Dentro de la campaña se pondrán en valor dos iniciativas: los mercados de segunda mano y los talleres de reparación.

Respondiendo a la voluntad de la ciudadanía y con el objetivo de fomentar la reutilización, se han organizado cinco mercados de segunda mano en colaboración con Emaus Gizarte Fundazioa en Aia, Getaria, Orio, Zumaia y Zarautz, donde se pondrán a la venta ropa y complementos. Estos mercados visualizan el valor de los objetos reutilizados y promueven alternativas reales de consumo masivo.

Además, en las proximidades de los mercados se instalarán contenedores para recoger objetos de segunda mano, con el fin de que las personas que se acerquen puedan depositar en ellos prendas u otros objetos que no utilicen. Será, por tanto, una manera fácil y directa de contribuir al medio ambiente.

Diferentes talleres

Durante la jornada de hoy se llevarán a cabo diferentes talleres en la plaza dle ayuntamiento, como un mercado de segundo mano de 12.00 a 19.00 horas y, por la tarde, de 16.00 a 19.00 un taller de costura y de 17.00 a 19.00 horas, un taller de aparatos eléctrico-electrónicos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  4. 4 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  7. 7 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  8. 8 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  9. 9 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»
  10. 10

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Talleres de reparación y ferias de segunda mano