El surf ya tiene su escultura Lasa junto a su escultura recién colocada. / ETXEBERRIA Ayer se inauguró en el final del malecón la obra de José Luis Lasa | La obra, de 3 metros de altura 1.500 kilos de peso, es de color verde óxido y ha sido colocado al final del malecón, junto a Borghetto ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Sábado, 13 julio 2019, 00:16

El malecón de Zarautz cuenta desde ayer con una nueva escultura, en esta ocasión en homenaje al surf, deporte que tanto arraigo tiene en la localidad. La escultura, obra del artista local José Luis Lasa Mayoz, ha sido colocada en la parte final del malecón, junto al parque infantil existente al lado de Borghetto, a escasos 30 metros de Zarautz Surf Elkartea.

La obra, de 3 metros de altura, de color verde óxido y de 1.500 kilos de peso, fue inaugurada en la mañana de ayer con la presencia del propio escultor, además del alcalde Xabier Txurruka, la concejala de Cultura Irune Urbieta, Marian Letamendia de Pukas, familiares y un buen número de amigos del propio escultor, además de vecinos y curiosos que se sumaron al acto. En boca de los asistentes, todo eran halagos hacia la obra, el buen trabajo realizado por Lasa, lo bien que queda, que el surf merecía contar con una escultura representativa, etc.

José Luis Lasa ha realizado muchos trabajos, pero últimamente estaba volcado con sus esculturas ovoidales. Ha hecho un paréntesis para desarrollar esta escultura 'En homenaje al Surf -Surfaren omenez'. Es lo que ha pretendido Lasa con su obra. «Venía barajando años atrás la idea de hacer una escultura al surf que tanto se practica en nuestra playa. Letamendia y compañía fueron los pioneros hace 40 años y precisamente en el homenaje que el Ayuntamiento les hizo el pasado año como pioneros del surf les entregué una pequeña maqueta de esta obra; comenté al alcalde mi idea de desarrollar una escultura al surf para colocar después en el malecón. Me dieron la aprobación, firmamos el acuerdo, y el proceso ha sido largo, pero creo ha quedado una obra muy vistosa, que espero que guste», señalaba en la presentación de ayer el autor.

Única y original

Se trata de una pieza única y original, que tras la adjudicación del Ayuntamiento, la ha elaborado Alfa Arte en Eibar. «Aunque por extraño que parezca, no he encontrado en ninguna playa una escultura de este tamaño dedicada al surf. La conclusión que saco es que el arte y el deporte, en este caso el surf, han estado muy lejos, pero me gustaría mediante esta escultura hermanar arte y surf, pero sobre todo que a partir de ahora la escultura sea un símbolo del surf, que los surfistas la tengan en cuenta, que sea una escultura viva, representativa del surf».