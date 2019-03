El sorteo de la Bonoloto deja un premio de 74.913 euros en Zarautz Pili Bergado. Muestra el cartel de los 74.913 euros que ha repartido con la Bonoloto. / ETXEBERRIA El afortunado selló un boleto de cinco aciertos y el complementario en el kiosko de San Frantzisko kalea ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Jueves, 14 marzo 2019, 00:16

El sorteo de la Bonoloto del martes dejó en Zarautz un premio de 74.913 euros, correspondiente a un boleto de cinco aciertos y el complementario. La combinación ganadora fue la formada por los números 03, 08, 24, 28, 44 y 45, siendo el 20 el número complementario. Pues bien, el afortunado o grupo de afortunados -no se sabe- acertaron cinco y el complementario. No hubo acertantes de los seis números, y solamente tres boletos con 5 y el complementario, uno de ellos sellado en Zarautz, en concreto en la administración que regenta la oriotarra Pili Bergado en el kiosko de San Frantzisko kalea, al lado del frontón txiki.

«Nadie a venido por ahora»

«Hasta el momento nadie ha venido por aquí. Quizá a quien le haya tocado todavía no se haya enterado», comentaba Pili, muy contenta por el premio dado. Desconocía también si había sido un boleto sellado por la máquina al azar o si había sido un boleto rellenado con el bolígrafo.

El juego de La Bonoloto consiste en elegir un total 6 números diferentes, entre el 1 y el 49, con el objetivo de acertar la combinación ganadora del día del sorteo en el que se ha participado. El ganador del premio tiene un plazo de tres meses para poder cobrarlo, sino perdería el premio.

No es la primera vez que esta administración de loterías y que se dedica también a la venta de prensa, revistas, etc. reparte suerte en Zarautz. Como nos recordaba Pili ayer al mediodía, «el mayor premio lo dio con la quiniela, 201.984 euros, el 11 de enero del año 1995; también he dado 59.647 euros con la primitiva y 50.823 euros con la bonoloto, en 2015; 42.358 uros con la primitiva... además de dos cuartos premios y un segundo premio de la lotería nacional, en 2017».