Solo Adur Amatriain sigue en competición en el EDP Ericeira Pro de Portugal

Keoni Lasa y Nadia Erostarbe caen eliminados

Juan Mari Zubiaurre

zarautz.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:55

En la playa de Ribeira D'Ilhas en Ericeira (Portugal) se está celebrando el cuarto evento de las Challenger Series en la que competían tres surfistas zarauztarras, Adur Amatriain, Keoni Lasa y Nadia Erostarbe y tras la jornada de ayer solo nos resta un competidor en el cuadro.

Se trata de Adur Amatriain que lleva dos eliminatorias superadas y se ha clasificado para la ronda de 36, donde deberá superar en la sexta serie a dos de estos tres surfistas, el francés Jorgann Couzinet, el estadounidense Dimitri Poulos o el australiano Oscar Berry.

Lleva una gran competición pasando las dos rondas previas como líder de la manga, en la primera junto al brasileño Rafael Teixeira con una puntuación total de 14. 94 (7.60 y 7.33) y en la última en la que ha pasado junto al brasileño Ian Gouveia con una puntuación de 13.56 (6.83 y 6.73).

En ambas eliminatorias ha entrado en las mangas muy fuerte, con una primera ola que le coloca como primero en la manga y terminando también con el mismo nivel. Habrá que estar atentos a su evolución los próximos días.

Menos suerte han tenido Lasa y Erostarbe. En ambos casos no han podido superar su primera eliminatoria, cayendo eliminados como cuartos en sus series.

