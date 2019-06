Menos socorristas en la orilla Socorristas de la empresa BPXport en la orilla transportan la moto de agua en el 'buggy'. / ETXEBERRIA 16 jóvenes, de BPXport, velarán por la seguridad de los usuarios de la playa y de los bañistas | Uno de ellos vigilará el puerto, otros cinco estarán en las torres y diez se encargarán de la vigilancia desde la orilla de la playa ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Miércoles, 19 junio 2019, 00:14

Una plantilla de dieciséis socorristas velará por la seguridad de los usuarios de la playa y de los bañistas durante la temporada oficial que arrancó el pasado sábado 15 de junio y se extenderá durante los próximos tres meses, hasta el 15 de septiembre, todos ellos socorristas de la empresa BPXport, que se ha hecho este verano con las riendas de las playas de buena parte del territorio, incluida la de Zarautz.

Ya no son los socorristas de la Cruz Roja quienes atienden la playa, sino de la empresa BPXport, aunque la gran mayoría de los socorristas repiten, ya estuvieron el pasado verano. Jóvenes de Zarautz y alrededores, algún argentino como 'Kata', quien repite un verano más y, entre la plantilla, cinco chicas. El número de socorristas se reduce respecto a veranos anteriores. Si el pasado verano eran 22 o 23 socorristas en sus puestos en julio y agosto, este año el número de vigilantes se reduce a 16, de los cuales cuinco vigilarán desde las torres, otro atenderá el puerto tres horas antes y después de la pleamar y diez más vigilarán a los bañistas desde la orilla en horario de 11.00 de la mañana a 20.00 de la tarde, nueve horas diarias.

A priori no parecen suficientes efectivos para cubrir nuestra extensa playa de 2,5 kilómetros, «pero el ayuntamiento en sus pliegos de la convocatoria del concurso público indicaba que debían ser 16 los socorristas, por lo que la nueva empresa adjudicataria del servicio no se ha movido de esa cifra. Antes de la adjudicación, varios socorristas mantuvieron reuniones con el consistorio para solicitar un incremento de la plantilla de socorristas, pero este año parece que no será posible.

Este año como jefes de playa estarán Ibai Jauregi y Asier Nieto, mientras Jaime Rochas se encarga del 'buggy' y de conducir la moto de agua. Todos los socorristas se citan a las 1100 en el renovado local del malecón, para salir a sus puestos. En estos primeros días vemos la nueva indumentaria de los socorristas, con camiseta roja de la nueva empresa y bañador negro. Llama la atención que no lleven encima las aletas. En este sentido, los socorristas aclaran que «todavía falta por llegar material».

La megafonía todavía tampoco está en marcha y otra llamativa novedad es la corta altura de las nuevas banderas de la orilla de la playa, por lo que ya se oyen los primeros comentarios de que no se ven bien.

Los socorristas comenzaron con su tarea este pasado fin de semana, pero en días precedentes ha habido más de un rescate en Zarautz, con los surfistas como protagonistas en las intervenciones. Nos cuentan que al no haber socorristas, los surfistas con sus tablas han protagonizado más de un rescate.

No cabe duda que la playa precisa de vigilancia constante y no solamente desde la orilla. Los socorristas y el equipo médico tienen que atender cortes, picaduras, mareos, insolaciones, niños perdidos, además de los rescates en el agua, por no hablar de la vigilancia a las zonas delimitadas para que los surfistas no invadan zonas de baño y se hagan respetar las banderas. En estos primeros días más de un usuario se ha quejado de las distancias entre banderas aptas para el baño, pero nos tememos que será la tónica durante todo el verano. Al haber pocos socorristas, se ven obligados a reducir las zonas de vigilancia.

La Cruz Roja

Hasta la fecha y durante la mayoría de estos últimos años ha sido la Cruz Roja quien se ha encargado de la vigilancia de la playa. Su responsable durante todos estos años ha sido el médico Felix Zubia, quien aclara el motivo para no presentarse al concurso público para hacerse cargo de la playa. « Nosotros somos totalmente voluntarios, trabajamos de forma desinteresada y los socorristas eran la mayoría estudiantes que se sacaban un dinero trabajando de socorristas. Con el convenio firmado, aún siendo la mayoría los mismos socorristas, se profesionaliza el servicio y yo siendo voluntario no me veo haciéndome cargo de una empresa y unos socorristas profesionales, por lo que como Cruz Roja hemos decidido apartarnos. Seguiremos haciendo nuestra labor de atención, pero no en la playa, que trabajo hay para regalar». La Cruz Roja se ubica ahora en un nuevo local, cedido por el ayuntamiento, al lado de la Cafetería Charly.

Habrá que esperar a ver cómo va transcurriendo el verano, como responde la nueva empresa. De momento, en cuanto a personal, el servicio parece será inferior al de veranos anteriores, aunque también es verdad que la empresa se atiene a cumplir las exigencias del ayuntamiento.