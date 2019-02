Situación comprometida para el Amenabar No queda otra que mantenerse unidos para superar la difícil situación clasificatoria. / ETXEBERRIA Alarma tras la nueva derrota sufrida en la cancha del Sant Martí Adrianenc por 31-27 | ANTXON ETXEBERRIA Martes, 12 febrero 2019, 00:29

'Larri, larri' está el equipo del Amenabar Zarautz tras sumar una nueva derrota, esta vez en la localidad barcelonesa de San Adrián de Besós por 31-27. El conjunto había entrenado bien durante toda la semana, con ganas, y se viajaba con la esperanza de dar un giro a los resultados, pero no están saliendo las cosas. Y cada vez queda menos para la fase decisiva, aunque todavía queda suficiente margen para dar la vuelta a la situación.

Encajando 31 goles es complicado sacar adelante los partidos y es lo que pasó en la cancha del Sant Martí Adrianenc. Esta vez la escuadra zarautzarra estuvo bien en ataque, pero no en defensa y portería. En ataque el conjunto funcionó bien, y eso que no jugó Alberto Aguirrezabalaga, el mejor la semana anterior ante el Puerto Sagunto.

Viajó con el equipo hasta Barcelona, pero no pudo jugar debido a una torcedura de tobillo en el entrenamiento del viernes. Muy mala suerte. Sigue también fuera de las canchas Andoni Zubeldia con fascitis plantar y tampoco pudo viajar el portero Urtzi Otegi, por no haber podido entrenar durante la semana debido a los turnos en su trabajo. De todas maneras, las ausencias no tienen que ser excusa.

El equipo regresó a casa pasadas las cuatro de la madrugada, con la lógica decepción por no cumplir el objetivo que tenían de puntuar.

Uno de los jugadores con más peso en el vestuario, Josu Atorrasagasti, analizaba el choque señalando que «al comienzo nos cogieron una ventaja de 3-4 goles y hemos ido todo el partido a remolque. Nos acercábamos a un gol, pero otra vez se nos iban y así durante todo el partido. Y a falta de minuto y medio y de nosotros para ponernos a un gol, en un ataque de ellos mi hermano salta para impedir el lanzamiento, que se va fuera. Uno de los árbitros no señala nada y el otro interpreta falta y sanciona con dos minutos a Ander. Una pena, ya que en esa jugada marcaron y quedó el partido sentenciado. Por lo menos, mantenemos el gol average».

En el capítulo goleador, mencionar los 7 goles de Xabat Olaizola, los 5 de Mikel Martínez, y los 4 de Amilibia y Goenaga. Pese a la complicada situación clasificatoria, no hay que bajar la cabeza. El sábado viene el Santoña, en una auténtica final. Si son capaces de sacar el partido, se verá todo el tema de otra manera.

Triunfo de las féminas

Las féminas del Aiala, por su parte, tuvieron que sudar bien la camiseta para traerse los dos puntos de la visita realizada al San Adrián bilbaíno, con victoria final por 22-25 (al descanso iban 10-12).

Leire Barros con 8 goles, Andrea Zaldua con 6 y June Agirrezabalaga con 4 fueron las mejores artilleras. Las de Jon Begiristain recibirán el sábado a las 17.45 horas al Castro Urdiales.

Bajando un peldaño, el Txiki Polit de la Euskal Liga se impuso al Ford Mugarri Arrasate por 23-16. Tras un primer tiempo igualado (10-8) en el segundo los de Juanjo Camino apretaron en defensa y se llevaron con claridad el partido, por lo que los zarauztarras se mantienen en segunda posición, a solo un punto del lider, el Urduliz vizcaíno. Por su parte, el Aiala de la misma categoría superó al Bera Bera por 30-26 en un partido con mucha emoción.