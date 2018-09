Silvia Martín plasma en su muestra sus viajes a lo largo de todo el mundo Silvia Martín. Ante unas fotografías de Senegal, país al que viaja dos veces al año. / ETXEBERRIA Sus fotografías pueden visitarse en Ispilu Arte Galería hasta el día 24 ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:17

A Silvia Martín, bilbaína afincada en Zarautz desde hace muchos años, le apasiona viajar y en especial a Senegal, donde tiene importantes lazos de unión tras sus muchos viajes al país africano. Hasta el próximo lunes presenta en Ispilu Arte Galeria ( Gipuzkoa kalea, 24) una exposición con las fotografías de sus viajes por el mundo. Se pueden ver paisajes, retratos, y detalles de sus viajes por Senegal, Vietnan, Camboya, Marruecos, Malasia, Costa Rica, India ...

Suele viajar dos veces al año a Senegal, donde contribuye a la escolarización y educación de los más pequeños. «Viajé a Senegal por primera vez de vacaciones en el 2006 y me quedé prendada del país, de sus gentes y desde entonces voy dos veces al año y paso allí varios meses. Este año todavía no he podido ir por una cuestión familiar, pero viajaré en noviembre y permaneceré allí hasta febrero». Silvia colabora en la escolarización de los niños, tanto con fondos propios como con la ayuda de amigos. «He llevado adelante unos cuantos proyectos tanto a título particular como en colaboración con la ONG Coopera, de Logroño. He ayudado en la construcción de alguna escuela, pozos de agua, imparto cursos de cocina saludable, reparto arroz ... Sobre todo procuro ayudar a las niñas y mujeres. A mi me llena lo que hago. Mi exmarido y yo tuvimos que vender 17 pequeños grabados de Oteiza para poder llevar adelante estos proyectos».

Pero su pasión por los viajes no se limita a Senegal. En mayo Silvia estuvo en Costa Rica y luego hizo un pequeño viaje a Normandía. «Voy sacando fotos de cada lugar que visito. Te diré que solamente de Senegal igual tengo 60.000 fotos».

Hay viajes que ha realizado con su exmarido, con amigas o incluso sola. «A Senegal voy sola, tengo allí mi gente. Puedo decir que tengo dos vidas. La de aquí en Zarautz, con mi casa, mi gente, mis paseos, mis lecturas, me gusta escribir, y luego la de Senegal, complemente diferente».

Silvia, que no tiene hijos propios, ayuda en especial a una niña a la que conoció hace 12 años con 3 años y que hoy en día ya tiene 15. «No he querido traerla aquí porque te exigen un montón de papeleo y por no sacarla de su vida diaria y de su entorno familiar. Pero, sobre todo estoy viendo cómo van creciendo todos los pequeños a los que conocí en mi primera aproximación a Senegal».

Natural del mismo centro de Bilbao, de Indautxu, Silvia dice vivir muy a gusto en Zarautz, «pero necesito viajar». Aparte de Senegal, entre sus viajes se decanta por la India, la zona sur de Kerala; le ha encantado asimismo el último viaje a los parques naturales de Costa Rica. Otro de los lugares que ha descubierto, la capital de Malasia, la city de Kuala Lumpur, además de los más clásicos Indonesia y Bali, «aunque Bali se ha vuelto demasiado turístico».

Todas estas fotografías pueden visitarse a diario en Ispilu Arte Galeria, de lunes a viernes, de 19:00 a 21:00 horas, y los sábados y domingos, también durante las horas del mediodía, hasta el próximo lunes. El dinero recaudado con la venta de estas fotos servirá para seguir ayudando a sus proyectos de Senegal.