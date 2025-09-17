Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

Sesión para analizar el impacto del cambio climático, el próximo lunes en Zarautz

Las personas interesadas en acudir deberán apuntarse en Urola Kosta Udal Elkartea

zarautz.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:57

Urola Kostako Udal Elkartea, en colaboración con el servicio de asesoría Isladak, ha analizado el impacto que el cambio climático tiene en el sector económico de Zarautz y de la comarca. Las conclusiones del informe muestran cómo la subida de las temperaturas, el aumento del nivel del mar, los incendios, las lluvias intensas..., es decir, todos los efectos derivados del cambio climático, afectan a las empresas del territorio, al pequeño comercio y al sector primario.

Hay que recordar que en la Comunidad Autónoma del País Vasco, desde 1970, se ha producido un aumento de la temperatura de 0,3 ° C por década; el nivel del mar y la temperatura superficial está en constante ascenso; inundaciones, incendios, sequías... «Es importante analizar entre todas y todos este tema que preocupa a toda la ciudadanía, conociendo las necesidades y preocupaciones de cada agente, empresa o trabajador. A partir de este análisis veremos cómo podemos ayudar al tejido económico regional a prever y adecuar el impacto que causa el cambio climático», explica el presidente de Urola Kostako Udal Elkartea, Ion Arozena

Para presentar el estudio y recoger las aportaciones de las personas y agentes implicados, se han organizado sesiones en las localidades de la comarca. Las dos primeras ya se ha celebrado, tanto en Aia-Orio como en Zumaia, poniendo sobre la mesa los comerciantes la contaminación que genera el comercio a distancia.

La cita de Zarautz será el lunes, 22 de septiembre, a las 09.30, en la sede de Urola Kostako Udal Elkartea (en Abendaño). Por su parte, en Getaria se reunirán el martes, 23 de septiembre, a las 17.30, en Zarautz Jauregia.

Las personas interesadas en conocer las conclusiones del estudio, en conocer el impacto del cambio climático en Zarautz, pueden inscribirse para participar en las reuniones. Para ello basta con llamar al 943 24 96 82 (Garazi Azkue) o, escribir a komunikazioa@urolakosta.eus

