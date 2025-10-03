Senior mailan, neskak eta mutilak bihar ekingo diote plaierotako ligari

ZarautzSenior mailan, neskak eta mutilak bihar ekingo diote plaierotako ligari
J.M. ZUBIAURRE
ZARAUTZ.
Ostirala, 3 urria 2025, 20:15
Bihar 9:15ean abian jarriko da 81. Hondartzako Futbol Txapelketa gure hondar
tzan. Aurtengoan senior mailan 38 taldek eman dute izena, gorakada nabarmenarekin (9 talde berri). 13 talde neskekin osatuta egongo dira eta 25 mutilekin.
Lehen jardunaldi honetan jokatuko diren partidak eta zelaiak honakoak dira;
Senior mutilak A taldea: 1 zelaia.- Katixa - Euskalduna taberna. 2.- Dava Street Food - Las Palmeras. 3.- Celso Castro - KTXO. 4.- Euskalmader Acuchillados - Kosta Hortz Klinika. 5.- Izar Optika - Etxabe Confort. 6.- Arrano - Kirkilla-Enea jatetxea. Iuri Aholkularitza taldeak atsedena izango du (partida hauek porteri berriekin jolastuko dira).
Senior mutilak B taldea: 7.- Latz taberna - Garcia Edari Banaketa. 8.- Asegroup - Euromar. 9.- Talai Mendi Kanpina - Tivoli - Naparrak. 10.- Telesforo Erretegia - Pukas - Shelter. 11.- Asti pinturak - Txanela. 12.- Balearri - Astillero - Ulacia Bidaiak
Senior neskak: 13.- Marmarra - Euskal parrilla. 14.- Kebidek - Lukas ardotegia. 15.- Shelter - Pukas - Ekimen. 16.- Euskalduna taberna - Itxaso taberna. 17.- 310 / Kepa Osteo - Lakari / Arrano. 18.- Kirkilla-Enea jatetxea - Itxas Lur taberna. Orbela taldeak atsedena izango du. Kanpu markaketa ardura Marmarra taldearena izango da, 8:15ean azalduta. Epaile arduradunak: Arrano, Asegroup eta 310-Kepa Osteo dira. Epileak aipetu ditugunez, aurten gehiago beharko dira beraz norbait animatzen bada azaldu malekoira eta adierazi antolaketari epaile izateko asmoa.