A. E. ZARAUTZ. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

Segunda y última jornada de la Gran Recogida de Alimentos que organiza el Banco de Alimentos. Al igual que ayer, los siete comercios de Zarautz que se han sumado a esta iniciativa en la que colaboran 120 voluntarios/as, recogerán los alimentos desde la apertura de los establecimientos a primera hora de la mañana hasta la hora del cierre.

Quien quiera puede hacer entrega de los alimentos a los voluntarios situados a la entrada de los comercios o, quien prefiera, podrá realizar una donación económica en caja.