Zarautz

Salbide auzoak jaien jarraipena izango du asteburuan

A. E.

zarautz.

Osteguna, 18 iraila 2025, 20:08

Joan den asteburuan hasiera eman ondoren, Salbide auzoko jaien txupinazoa gaur arratsaldeko 18:00etan izango da Itturriren eskutik eta jarraian kalejira egingo dute auzoan zehar, pailazo, buruhandi eta erraldoiekin girotuz auzoa. Ondoren, haur jolasak egongo dira eta 19:00etatik aurrera Hamarru elektrotxaranga artiruko da; 20:30tan, parrillada txosna inguran Auzoa Bizirik taldearen eskutik eta 22:30ean hasita kontzertuak egongo dira Etxekalte, Naxker, eta DJ Klik-en eskutik.

Egitarauak bihar jarraituko du eta diana ondoren, goizean zehar haur jolasak; 10:00etan, txirrindulari txiki itzulia Salbideko parkean hasita eta, jarraian, txokolatada; 12:45etan, Ilargi txaranga auzoa animatzen; 15:00etan,auzo bazkariaren hasiera, bazkalostean bingo musikatua, Marmarrian saio berezia eta 18:30tan DJ Bull musika jartzen.

