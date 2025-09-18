Salbide auzoak jaien jarraipena izango du asteburuan

ZarautzSalbide auzoak jaien jarraipena izango du asteburuan
A. E.
zarautz.
Osteguna, 18 iraila 2025, 20:08
Joan den asteburuan hasiera eman ondoren, Salbide auzoko jaien txupinazoa gaur arratsaldeko 18:00etan izango da Itturriren eskutik eta jarraian kalejira egingo dute auzoan zehar, pailazo, buruhandi eta erraldoiekin girotuz auzoa. Ondoren, haur jolasak egongo dira eta 19:00etatik aurrera Hamarru elektrotxaranga artiruko da; 20:30tan, parrillada txosna inguran Auzoa Bizirik taldearen eskutik eta 22:30ean hasita kontzertuak egongo dira Etxekalte, Naxker, eta DJ Klik-en eskutik.
Egitarauak bihar jarraituko du eta diana ondoren, goizean zehar haur jolasak; 10:00etan, txirrindulari txiki itzulia Salbideko parkean hasita eta, jarraian, txokolatada; 12:45etan, Ilargi txaranga auzoa animatzen; 15:00etan,auzo bazkariaren hasiera, bazkalostean bingo musikatua, Marmarrian saio berezia eta 18:30tan DJ Bull musika jartzen.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.