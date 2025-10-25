Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jon Andoni Urdangarin, Ibon Linacisoro, Joana Alfaro, Elena Alcorta y Karmentxu Armendariz. Etxeberria
Zarautz

Sabia nueva para dar continuidad a la Cabalgata de Reyes de Zarautz

Un grupo de jóvenes coge el relevo y ayudará a la Schola Cantorum para organizar la Cabalgata, el Bizar Zuri, el Belén de Narros ...

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:15

Comenta

Esta misma semana leíamos en la prensa que Hernani se queda este año sin Cabalgata de Reyes por falta de relevo generacional. No es el ... caso de Zarautz, puesto que la Schola Cantorum del Coro Parroquial informa de la incorporación de sabia nueva para proseguir con la tradición y dar continuidad tanto al Bizar Zuri como al desfile de los tres reyes de Oriente por las calles de Zarautz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  2. 2

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  3. 3 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  4. 4 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  5. 5

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  6. 6

    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»
  7. 7 Seis detenidos, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta
  8. 8 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  10. 10

    La Real por fin da una alegría a su gente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sabia nueva para dar continuidad a la Cabalgata de Reyes de Zarautz

Sabia nueva para dar continuidad a la Cabalgata de Reyes de Zarautz