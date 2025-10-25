Sabia nueva para dar continuidad a la Cabalgata de Reyes de Zarautz

Esta misma semana leíamos en la prensa que Hernani se queda este año sin Cabalgata de Reyes por falta de relevo generacional. No es el ... caso de Zarautz, puesto que la Schola Cantorum del Coro Parroquial informa de la incorporación de sabia nueva para proseguir con la tradición y dar continuidad tanto al Bizar Zuri como al desfile de los tres reyes de Oriente por las calles de Zarautz.

En estos tiempos de hoy en día no es sencillo encontrar gente voluntaria para dar relevo a las personas que han llevado las riendas de estos eventos tan especiales durante muchos años, pero la junta directiva de la Schola Cantorum confirma que media docena de jóvenes han asumido la responsabilidad y se encargarán a partir de este año tanto de la Cabalgata como del Bizar Zuri y del Belén del Palacio de Narros, contando eso sí, con el asesoramiento de la gente más veterana.

En la rueda de prensa ofrecida, Ibon Linacisoro, en nombre de la junta de la Schola Cantorum agradeció a Jon Andoni Urdangarin, a Karmentxu Armendariz y al resto de nuevos voluntarios por el paso dado para asegurar la continuidad de estas tradiciones con tanto arraigo en Zarautz. Asimismo, aprovechó para agradeder a todas las personas que hacen posible la realización de la cabalgata, y en especial a los miembros activos de la asociación Schola Cantorum y a los que ya nos están entre nosotros;también al ayuntamiento de Zarautz, y más concretamente al Departamento de fiestas, con el alcalde y sus técnicos municipales por su patrocinio y su ayuda profesional, así como al Departamento de Seguridad ciudadana;a los diversos colaboradores como son la Banda Municipal, al grupo de tamborreros, grupo de trompeteros, montadores de la estrella, al grupo de la la representación de Herodes, a Lizardi Institutoa, Salbatore Mitxelena Ikastola, Antoniano Ikastetxea, La Salle Ikastetxea, grupo de dantzaris, empresa Enrique Keler, conductores de las Pick Up, Santa Ana egoitza, Rural Kutxa y al grupo Erregiak. «En total participamos 250 personas en la cabalgata y otras 50 personas en diversas labores», resumía Linacisoro.

Baja de 50 personas

Según detalla, «en los últimos 15 años han causado baja unas 50 personas y a día de hoy somos unos 25 miembros con una media de edad bastante avanzada para llevar adelante el evento de la cabalgata de reyes. Es por ello que hacemos un llamamiento a la ciudadanía de Zarautz solicitando su colaboración desinteresada y ayudar al nuevo equipo que coge las riendas. Para ello basta con contacar con la dirección:erregeenzamalkada@gmail.com

Añade que económicamente, sin la subvención del Ayuntamiento sería inviable llevar adelante la cabalgata, «pero aún así, necesitamos aportaciones particulares para el mantenimiento, reposición de vestuario, caramelos, etcetc, por lo que ponemos en marcha una cuenta de Bizum 10949 con el fin de que no se pierda este tradicional evento, como ha pasado en Hernani».

Jon Andoni Urdangarin será el coordinador, savia nueva para la cabalgata de Zarautz. «Nos gusta lo que vemos en el desfile, pero intentaremos dar nuestro toque personal, introducir nuestras pinceladas en la cabalgata, junto a los fuegos artificiales, los actos que más gente mueven en Zarautz en todo el año».