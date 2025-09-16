«Aún no sabemos quién es el ganador, pero para nosotros es una gran alegría»

Un boleto de la Bonoloto, sellado en la administración de loterías y apuestas Xoxoa, de Zarautz, repartió la pasada semana un premio de 1. ... 972.129 euros. El premio corresponde a la Primera Categoría (6 aciertos), con un único acertante ese día. Se desconoce quien es el afortunado, pero se sabe que el boleto premiado fue validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado y el resguardo corresponde al establecimiento que regentan Rikardo Lonbide y su mujer Puri Dávila, situado en Bizkaia kalea 22, en el barrio de Azken Portu.

De momento, no hay noticias del acertante y tampoco el dinero que invirtió en la apuesta. Tal jugoso premio es el más alto de la historia de Zarautz y ello es debido a la acumulación de varios botes. «La Bonoloto se juega a diario y si un día no hay acertantes el bote se acumula para el día siguiente», explica Ricardo, añadiendo que «muchos días hay bote acumulado, pero no de tal cantidad». El boleto premiado fue con los números 02, 11, 24, 37, 39 y 45. Un único acertando en todo el Estado, en Zarautz.

«Son casi dos millones de euros, una barbaridad de dinero. No llevamos más que dos años y cuatro meses con la administración de loterías y nos han dicho que no ha habido otro premio de tal cantidad», indica Ricardo Lonbide, quien regenta el Xoxoa junto a su mujer Puri Dávila.

El Xoxoa siempre ha sido bar, con más de 40 años de antigüedad, pero hace dos años y medio pasó a ser una administración de lotería. «Maritxu y Emili Manterola se jubilaban y cogimos en traspaso su administración, no sin superar un sinfín de exigencias. He hablado con Maritxu y me ha dicho que en 50 años no han dado un premio así», señalaba ayer al mediodía Rikardo mientras atendía a la clientela, subrayando que la Bonoloto es el juego más barato. «Se juega de lunes a domingo. Cuesta un euro dos columnas y si juegas toda la semana son 3.5 euros».

Pese a no llevar más que dos años y pico, el Xoxoa ya ha dado varios premios más. «Son premios que no trascienden, hemos solido dar premios de 7.000, 30.000, 40.000 y alguno más, pero nada que ver con éste de ahora».

Recalca no tener ni idea de a quien le ha podido tocar. «Por aquí pasa mucha gente y sé que todavía no ha cobrado, me aparece todavía pendiente de cobro». Añade que se enteró el mismo miércoles por la noche del boleto que había sido premiado en su administración. «Me llevé una gran alegría. No sé si el afortunado o afortunada es una persona, una cuadrilla, una peña..., pero son casi dos millones de euros, 333 millones de las antiguas pesetas, aunque Hacienda te quita un buen pico».