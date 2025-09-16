Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rikardo Lonbide y Puri Dávila, del Xoxoa, mostraban ayer el cartel del premio que han dado. ETXEBERRIA

Zarautz

«Aún no sabemos quién es el ganador, pero para nosotros es una gran alegría»

Un boleto de la Bonoloto, sellado en la administración Xoxoa, de Rikardo Lonbide y Puri Dávila, se llevó hace unos días un premio de casi dos millones de euros

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:26

Un boleto de la Bonoloto, sellado en la administración de loterías y apuestas Xoxoa, de Zarautz, repartió la pasada semana un premio de 1. ... 972.129 euros. El premio corresponde a la Primera Categoría (6 aciertos), con un único acertante ese día. Se desconoce quien es el afortunado, pero se sabe que el boleto premiado fue validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado y el resguardo corresponde al establecimiento que regentan Rikardo Lonbide y su mujer Puri Dávila, situado en Bizkaia kalea 22, en el barrio de Azken Portu.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  2. 2 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  3. 3 Sigue cortado un carril de la AP-8 en Usurbil al perder ayer un camión la casa prefabricada que llevaba de carga
  4. 4 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  5. 5 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  6. 6

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  7. 7 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  8. 8

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  9. 9

    «Hay que abrir un debate sobre el queso ahumado»
  10. 10 Una localidad de Gipuzkoa advierte por carta a sus vecinos por tirar bolsas de basura al río: «Puede suponer sanciones de más de 600 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Aún no sabemos quién es el ganador, pero para nosotros es una gran alegría»

«Aún no sabemos quién es el ganador, pero para nosotros es una gran alegría»