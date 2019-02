Reunión de los vecinos de Itxasmendi, este martes, por las próximas obras La junta convoca la cita para las 19.00 horas en el local de la asociación para aclarar posibles dudas ANTXON ETXEBERRIA Domingo, 3 febrero 2019, 02:16

La junta de la asociación de vecinos de Itxasmendi convoca a los vecinos del barrio a una reunión este próximo martes, 5 de febrero, las 19:00 horas en local de Pagoeta kalea, para tratar el tema de las próximas actuaciones a realizar en el barrio. Y es que, próximamente se van a hacer obras para remodelar el río Abendaño a su paso por Itxasmendi con una duración mínima de 8 meses, para la restauración medio ambiental del cauce de la ría y de la antigua marisma.

El tramo a derribar va desde el puente de madera frente a los bomberos hasta el puente que pasa debajo de la carretera a la altura de la gasolinera. Esto conllevará un gran movimiento de tierra y piedras con maquinaria pesada como excavadoras, camiones, etc. «Tememos que nos va a afectar en gran medida en el acceso al barrio teniendo en cuenta que hay una sola entrada y salida, así como una sola dirección para la circulación de vehículos», indican desde la junta. Por ello, la junta de la asociación ha pedido que se estudie un acceso alternativo que no sea la invasión de barrio. «¿En qué medida nos aseguran que no habrá filtraciones a las bodegas más que las actuales?; ¿Quién se hará responsable si las obras causan algún perjuicio en el barrio?; ¿Nos aseguran que limpiarán las marisma de todas las plantas invasoras y de la basura que hay en el humedal; ¿Serán tan poco salubres como ahora cuando sea un humedad ya consolidado?...», se preguntan.

Estas y todas las dudas que puedan surgir se podrán exponer en la reunión anunciada para el martes. «Es una obra que nos afecta a todos. Por el barrio y su bienestar os esperamos, es la última oportunidad para poder dar nuestras opiniones», señalan desde la Junta. Acudirá a la reunión el director General de URA del Gobierno Vasco, Ernesto Martínez de Cabredo, para informar de cómo será la restauración medio ambiental y como se realizarán las obras, con planos y fotografías.