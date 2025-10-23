Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias de la jornada
Maite Peña, Eider Mendoza y Xabier Txurruka junto a varios de los usuarios del programa. ETXEBERRIA

Zarautz

Los recursos de Zarau'tz Oinarrian han atendido en dos años a más de 60 personas

El proyecto impulsado por la Diputación y el Ayuntamiento ofrece una atención comunitaria e integrada a personas en situación o riesgo de exclusión social

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:17

Comenta

La Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Zarautz presentaron en la mañana de ayer los avances del proyecto 'Zarautz Oinarrian', una experiencia ... innovadora de atención comunitaria e integrada dirigida a personas en situación o riesgo de exclusión social. La diputada general Eider Mendoza; la diputada de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, y el alcalde Xabier Txurruka visitaron el nuevo recurso y sus servicios en Zarautz, subrayando la importancia de este modelo colaborativo, que refuerza la cooperación institucional y la implicación comunitaria en la lucha contra la exclusión social.

