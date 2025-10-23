Los recursos de Zarau'tz Oinarrian han atendido en dos años a más de 60 personas

La Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Zarautz presentaron en la mañana de ayer los avances del proyecto 'Zarautz Oinarrian', una experiencia ... innovadora de atención comunitaria e integrada dirigida a personas en situación o riesgo de exclusión social. La diputada general Eider Mendoza; la diputada de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, y el alcalde Xabier Txurruka visitaron el nuevo recurso y sus servicios en Zarautz, subrayando la importancia de este modelo colaborativo, que refuerza la cooperación institucional y la implicación comunitaria en la lucha contra la exclusión social.

Mendoza subrayó que la «promoción del bienestar integral de todas las personas es la prioridad principal de la Diputación Foral. Y cuando decimos 'todas', es 'todas'. En nuestros pueblos y barrios también hay personas que atraviesan situaciones complicadas y duras en sus vidas, que viven situaciones graves de exclusión. Como sociedad no podemos olvidarlas, ni queremos hacerlo. Al contrario, con proyectos innovadores como 'Zarautz Oinarrian', queremos ofrecerles apoyo y una atención personalizada, fortaleciendo su autonomía para que puedan reconstruir paso a paso su proyecto de vida», señalaba.

Recurso «ejemplar»

En este esfuerzo, Mendoza reconoció a Zarautz por haber puesto en marcha un recurso «ejemplar», no solo por haber sabido activar un «espacio integral de inclusión» totalmente personalizado, sino también porque el trabajo que se está desarrollando se realiza «en plena colaboración. La colaboración es un valor fundamental para responder a las necesidades de cuidado y de inclusión del presente y del futuro; está en la base de las políticas sociales de Gipuzkoa. Responder a las necesidades sociales uniendo instituciones y agentes sociales, de manera innovadora y fomentando siempre la participación comunitaria».

Por su parte, Xabier Txurruka señalaba que «este proyecto innovador pone el foco sobre las necesidades de inserción de las personas, y la colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento posibilita que los vínculos relacionales, tan importantes en estos procesos, se mantengan a lo largo de todo el proceso de integración social. Es importante que los recursos de todas las instituciones se pongan al servicio del objeto final para los que se crearon, el cuidado integral de las personas, sea cual sea su situación».

'Zarautz Oinarrian' nace de un proceso conjunto de reflexión y diagnóstico realizado entre la Diputación, el Ayuntamiento de Zarautz y las entidades sociales del municipio, sobre la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, riesgo o exclusión.

En febrero de 2023 se puso en marcha el programa Etxetik, y en los meses siguientes, de manera escalonada, se activaron el resto de servicios: SEFAC, el Centro de Día para atender necesidades de inclusión social y las viviendas con apoyos Oinarrian Habitat.

De este modo, el proyecto ha posibilitado la creación y puesta en marcha de varios recursos para la inclusión, complementarios entre sí. Por un lado, un centro de día, con capacidad para entre ocho y diez plazas, que ofrece atención diurna y acompañamiento comunitario a personas en situación de exclusión, con el objetivo de fomentar su autonomía, su participación y su vinculación social; y, por otro, dos viviendas con apoyos, con cinco plazas, destinadas a personas en situación de exclusión social que requieren acompañamiento personal y relacional estable. Estos espacios permiten desarrollar procesos de inclusión basados en la convivencia, el acompañamiento cercano y la recuperación de vínculos.

La consolidación del programa municipal 'Etxetik', servicio de acogida nocturna para personas en riesgo de exclusión con diez plazas, repartidas en dos viviendas tuteladas municipales con cinco plazas cada una, completa esta red de apoyos y facilita un abordaje integral de las diferentes situaciones de vulnerabilidad.

Atención a 23 personas

De este modo, desde 2023, más de 60 personas han sido atendidas en los diferentes recursos y servicios. En estos momentos, son 23 las personas que reciben atención en alguno de ellos. Los responsables políticos tuvieron ocasión de visitar los tres recursos que se ubican en las inmediaciones de Aritzbatalde Plaza y conocer en primera persona las impresiones de los usuarios, entre las que hay gente de Zarautz, Irun, Errenteria... «Estamos aquí por dierentes problemas, cada uno de nososotros somos un mundo, pero somos como una familia y no tenemos más que palabras de agradecimiento por la atención que recibimos».