Zarautz

Recital de Ana Nebot y Arkaitz Mendoza en Santa Klara

Juan Mari Zubiaurre

ZARAUTZ.

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:38

La 37 edición de Udako Musikaldia de Zarautz completará sus dos últimos conciertos este fin de semana. Previamente se ha podido disfrutar en la iglesia de Santa Klara de tres conciertos que han agotado sus entradas en todos los recitales. El cuarto concierto de los cinco que completan el programa de este año arrancará esta tarde a las 20.00 horas en Santa Klara y será la música de piano de Arkaitz Mendoza y la voz de la soprano Ana Nebot quienes harán las delicias de los asistentes.

El concierto ofrece un viaje por el rico mosaico de la lírica iberoamericana. Delicadas canciones de cámara desde Cataluña, elementos populares y estructuras académicas desde el País Vasco; tradición y folclore desde Galicia; armonías cálidas y ritmos folclóricos desde el otro lado del Atlántico y, por último, el pequeño género español, la zarzuela. Estos compositores, juntos, ofrecen una panorámica sonora que aúna tradición, poesía y modernidad. Mañana será el turno de Trío Marea, que cuenta con la participación de la pianista zarauztarra Maren Otegi.

