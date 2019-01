«Recibimos más de lo que damos» En la Munoa. Una veintena de usuarios del Centro Día, junto a familiares y voluntarios de Nagusilan, el viernes al mediodía en la Munoa, en la última salida por esta temporada. Los voluntarios de Nagusilan se toman un descanso hasta finales de marzo ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Domingo, 6 enero 2019, 00:26

Medio centenar de personas mayores de la localidad salen a pasear de forma habitual gracias a la ayuda de voluntarios de Nagusilan, la mayoría también jubilados, pero con mejor salud. Así, este pasado viernes realizaron el último de los paseos por esta temporada. Como nos explica el presidente de Nagusilan, Juantxo Larrañaga, «alternamos con los residentes de Santa Ana y usuarios del Centro de día Maria Etxetxiki. Los martes, miércoles y jueves salimos con los de Santa Ana, y los martes y jueves con el Centro Día. Somos una treintena de voluntarios, pero estamos abiertos si alguien más se anima a echar una mano. Nos solemos dividir por grupos de cinco, y vamos turnándonos. En ambos centros nos asignan a quien pasear y generalmente paseamos a las personas que más falta les hace».

Nagusilan lleva una docena de años con esta labor de voluntariado. Isaak Ostolaza, por ejemplo, empezó a colaborar recién jubilado, con 62 años. «Yo llevo 10 años. La verdad, no supone trabajo dedicar hora y media semanal y dar un paseo con estas personas. Te dan más de lo que tú les das, recibimos más de lo que damos. Como anécdota, en mi primer paseo la señora que me tocó me dijo al final del paseo cuanto le tenía que pagar y le dije que nada, que éramos voluntarios. Le extraño, pero encantada». Sotero, otro de los voluntarios de Nagusilan, indica que dependiendo del tiempo, «suelen dar una vuelta, bien por el malecón si hace bueno y si el tiempo está más desapacible buscan cobijo más al sur, con un paseo por la zona de Aritzbatalde o visitan el mercado, Sanz Enea, Photomuseum... También hay un grupo de señoras de Nagusilan que acuden a Santa Ana y hacen compañía a los residentes.

Para finalizar la temporada, este pasado jueves los voluntarios de Nagusilan visitaron con los residentes de Santa Ana el belén del Palacio de Narros y el viernes lo hicieron con los usuarios del Centro de día. Bien pertrechados con ropa de abrigo, finalizaron la visita cantando en buena armonía varios villancicos de esta época navideña.