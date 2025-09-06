Pulseras 'centinela' para detectar substancias en la bebida

A. E. zarautz. Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:49 Comenta Compartir

De la misma manera en la que se hizo en la Semana Grande, en el marco del día de Euskal Jaia, el departamento de Igualdad del Ayuntamiento ha puesto a disposición de los y las zarauztarras una pulsera 'centinela' para detectar substancias en la bebida y evitar así las sumisiones químicas.

Estas pulseras se encuentran ya disponibles en la Emakumeen*Etxea, en Nafarroa kalea, 3C, en horario de 11.00 a 13.00 por la mañana y de 15.00 a 19.00 por la tarde. Otra opción para conseguir estas pulseras es llamar mañana, lunes, al teléfono 943 005 136.