Ya no se puede fumar en la playa de Zarautz El Boletín Oficial de Gipuzkoa publica la ordenanza aprobada el pasado 26 de septiembre por el consistorio

L. O. y C. T. Martes, 7 de octubre 2025, 15:24 | Actualizado 15:29h. Comenta Compartir

Ya no se puede fumar en la playa de Zarautz. El Boletín Oficial de Gipuzkoa ha publicado este martes la ordenanza aprobada el pasado 25 de septiembre por el pleno del Ayuntamiento. De esta forma, Zarautz es ya el primer municipio vasco en el que está prohibido encender un cigarro en la arena y que contempla multas para quien incumpla la norma.

Tal y como ya informó este periódico el pasado mes de agosto, la luz verde en el consistorio zarauztarra llegó después de que la norma recibiera un total de cinco reclamaciones. El acuerdo se alcanzó por unanimidad después de que se sumaran los 12 votos del equipo de Gobierno (EAJ-PNV y PSE) y nueve de la oposición (EH Bildu).

La entrada en vigor desde este martes de la Ordenanza reguladora de usos y actividades en la playa de Zarautz implica también la de las correspondientes sanciones para quienes la incumplan. La ordenanza contempla 45 situaciones que podrían ser sancionadas, con multas de hasta 500 euros, en los casos leves, y de hasta 3.000 por las infracciones más graves.

Esta ordenanza contempla 32 situaciones que serán consideradas infracciones leves. Además de fumar, en esta categoría entra el colocar tiendas de campaña o pernoctar en la arena; cocinar alimentos que exijan para su preparación la utilización de fuego (hornillos, camping gas...); o alterar o matar a los animales vivos que se encuentran en las rocas de la orilla del mar, entre otros. Practicar aquellas actividades deportivas que precisen vehículos a motor (coches, motos, quads...), así como cualquier deporte, incluido el fútbol, la pelota o la pala, en el caso de que haya marea alta, también serán motivo de sanción.

En las categorías de grave y muy grave se recogen, sobre todo, la acumulación de infracciones; la suma de estas podría suponer una multa de hasta 3.000 euros.

Perros en la playa

Con el objetivo de lograr cada vez más higiene en la playa, la ordenanza también establece que los perros deberán ir sujetos por correa y que podrán estar en la playa desde el final de la temporada hasta Semana Santa a cualquier hora. Eso sí, los fines de semana, entre Semana Santa y el inicio de la temporada, los canes sólo podrán estar en la playa de 21.00 a 9.00 horas. «Ello, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 17/1997, perros guía», añade el escrito.