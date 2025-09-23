Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iñaki Bidegain, responsable del apoyo a la inclusión educativa de personas con dependencia en la Amazonía, muestra el libro. ETXEBERRIA

Zarautz

Publicación de 'Por Adrián repican las campanas'

Describe la historia de una mujer en la Amazonía boliviana empecinada en vivir con su hijo con dependencia severa

A. E.

zarautz.

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:30

Iñaki Bidegain, responsable del apoyo a la inclusión educativa de las personas con dependencia en la Amazonía boliviana mediante la ONG guipuzcoana DOA (denak osasunaren alde/todos por la salud), nos informa de la publicación del libro 'Por Adrián repican las campanas', que describe la historia de una mujer en la Amazonía boliviana empecinada en vivir con su hijo con dependencia severa y hacer esfuerzos porque él viva su vida en el marco de la inclusión educativa en la mayor normalidad posible.

«Es un ejemplo de lo que con frecuencia viven y experimentan en su vida sobre todo al principio en cualquier lugar en el mundo, madres y padres de niños con dependencia», explica Iñaki.

«Esta mujer con su impulso creo una asociación de apoyo a la discapacidad en la ciudad de Trinidad. ADANI, que así se llama la asociación, es la contraparte del proyecto de inclusión educativa de DOA. «Merece la pena señalar lo que ella me confesó cuando nos pidió la edición y difusión en Europa de su testimonio escrito por la periodista Cynthia Vargas tras su publicación en la amazonía boliviana; Ahora que Adrián no está me dicen que deje de trabajar por la inclusión educativa, que descanse, no saben que está tarea, mi tarea en ADANI, con el apoyo de DOA, es una compromiso que me da vida».

Iñaki cree que «merece la pena leer este libro y buscar las anécdotas de la vida y el sentir de esta mujer con su hijo también en el prólogo y el prefacio, el epílogo y su agradecimiento personal. Es para leerlo con calma», dice.

El libro se encuentra a la venta tanto en la librería Garoa de Trinidade kalea, como en Amazon, al precio de 10 euros.

