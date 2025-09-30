Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El portavoz socialista Iñaxio Illarramendi. ETXEBERRIA

Zarautz

El PSE-EE de Zarautz buzoneará hoy la revista donde informa de su trabajo

La revista la publican cada dos años, para dar cuenta de lo realizado hasta la fecha y de los planes que tienen en lo que resta de legislatura

Antxon Etxeberria

zarautz.

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:31

El portavoz del PSE-EE en el ayuntamiento de Zarautz Iñaxio Illarramdi informa que a partir de hoy, miécoles, se buzoneará en todos los domicilios de Zarautz la revista que editan dos veces por legislatura, cada dos años, con información de lo más reseñable de lo realizado hasta la fecha y de los planes para lo que resta de legislatura, con los artículos redactados tanto en euskera como en castellano.

Iñaxio cumplirá el próximo mes de noviembre el primer año como portavoz del partido socialista de Zarautz y como segundo teniente de alcalde en sustitución de Gloria Vázquez. «Con esta revista pretendemos dar cuenta de la labor que realizamos. Nos centramos en informar de nuestra labor en los departamentos que gobernamos, pero con una visión global de lo que queremos para Zarautz y, en este sentido, uno de los principales ejes de nuestra acción política está siendo la vivienda, donde creemos firmemente que el acceso a la vivienda debe ser un derecho, no un privilegio».

En la revista el grupo socialista incide en que en Zarautz «urge una política valiente que garantice el derecho a una vivienda digna para todas las personas». Los socialistas informan sobre la nueva ordenanza sin humo que han impulsado, que incorpora medidas como la prohibición de fumar en la playa de Zarautz. Dan cuenta asimismo de la aprobación este año de la Modificación del Plan Especial de Renovación Urbana del Área de deportes de Asti, lo que permitirá la construcción de cuatro nuevas pistas de pádel en Asti.

De igual manera, se puede leer la labor que desempeña la Emakumeen*Etxea como espacio vivo y comprometido donde se trabaja codo con codo por la igualdad real... Como decimos, la revista se buzoneará a partir de hoy en todos los hogares de Zarauz.

