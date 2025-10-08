Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Zarautz

Proyección de microdocumentales sobre la soledad no deseada, hoy en el Modelo

A. E.

ZARAUTZ.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:25

Comenta

Modelo aretoa acogerá esta tarde (18.00) una proyección de micro-documentales sobre la soledad no deseada, en iniciativa enmarcada dentro de la Semana +60 adinekoen udazkena, con la entrada gratuita.

'Filmoteca humana' es un proyecto de Ados Teatroa para la creación de micro-documentales sobre personas que sufren soledad no deseada, de cualquier edad, tanto en entornos rurales como urbanos. Teniendo en cuenta sus opiniones y circunstancias específicas, cada persona genera una pieza de alrededor de cinco minutos que refleja su vida cotidiana y, en consecuencia, su percepción del mundo.

La entrada a la proyección de esta tarde como al resto de actividades organizadas dentro de la Semana +60 adinekoen udazkena están abiertas a toda la ciudadanía, para que toda aquella persona interesada pueda participar.

