Programa 'ElkarEKIN Lanean', dirigido a las personas desempleadas

ZarautzPrograma 'ElkarEKIN Lanean', dirigido a las personas desempleadas
A. E.
zarautz.
Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:04
Urola Kosta Udal Elkartea pone en marcha el programa 'ElkarEKIN Lanean', con cinco itinerarios formativos dirigidos a personas desempleadas. Las formaciones se desarrollarán en los sectores del transporte, industria, cuidados, cocina y estética, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad.
Para poder participar es requisito imprescindible estar en situación de desempleo. Las personas interesadas pueden obtener más información o inscribirse a través del correo electrónico lanpoltsa@urolakosta.eus o llamando al teléfono 943 89 08 08.
A partir de octubre
El próximo mes de octubre darán inicio los programas Emakumeak Industrian (octubre 2025 - marzo 2026);Zaindu Urola Kosta (octubre 2025 - marzo 2026) y,Urola Kosta Sukaldatzen (octubre 2025 - julio 2026). En todos los cursos habrá que cumplir los requisitos exigidos para obtener la certificación profesional.
