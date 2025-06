Problemas con la documentación retrasan la apertura del garbigune, terminado hace un año

Antxon Etxeberria zarautz. Jueves, 12 de junio 2025, 20:56 Comenta Compartir

El nuevo garbigune (punto limpio) de Urdaneta kalea lleva tiempo terminado, pero sigue cerrado, y la gente se pregunta qué es lo que está ocurriendo. Ion Arozena, presidente de la Mancomunidad Urola Kosta, explica que el retraso se debe a diversos problemas, entre ellos, que la empresa encargada de la obra no ha entregado toda la documentación requerida.

Han pasado siete años desde que se puso en marcha el proyecto y Arozena detalla la cronología. «En octubre de 2018 se abrió el plazo para redactar el proyecto, algo que se preveía que durara cuatro meses, pero un año después, en octubre de 2019, todavía no se había recibido la redacción. Tuvimos distintas discusiones, e incluso se decidió cambiar la ubicación. Inicialmente, junto a la Mancomunidad se iba a construir el edificio de la brigada municipal, pero finalmente se cambió de lugar y se optó por construir el Garbigune. En octubre de 2020, la redacción del proyecto definitivo seguía sin estar finalizada debido, entre otras cosas, a esos cambios».

Según explica Arozena, las obras comenzaron en junio de 2022, aunque ya desde el principio hubo retrasos: «Por un lado, por el aumento del precio de la gasolina, que hizo que la empresa adjudicataria pidiera más dinero; por otro, porque hubo que hacer unas catas en el subsuelo... Así que, en realidad, la obra no empezó hasta enero de 2023». Luego, en mayo de 2023 se celebraron elecciones y «cuando fui elegido presidente de Urola Kosta Udal Elkartea, el 26 de julio, encontré la obra parada».

Tras el verano de 2023, los trabajos se reanudaron y no se terminaron hasta abril de 2024, ya que hubo que hacer varias reparaciones. «Entonces, la dirección de obra debía entregar diversos documentos, entre ellos el de liquidación, pero no los entregaban. El plazo para entregar la documentación finalizaba a finales de julio, aunque no lo hicieron hasta septiembre. Aún así, seguían faltando algunos documentos, como el certificado final de obra. El 18 de diciembre, el ayuntamiento revisó el proyecto y desde el área de Urbanismo se detectaron algunos errores, que se corrigieron en marzo de este año».

Mientras tanto, según Arozena, han tenido algunos conflictos con la dirección de la empresa adjudicataria por no entregar la documentación, y el expediente sigue abierto. «La falta de algunos documentos es la principal razón por la que se está retrasando la apertura del garbigune. Hemos preguntado a otro arquitecto si puede firmarlos, aunque no haya llevado la obra, y nos ha dicho que sí. A ver si por fin conseguimos desbloquear la situación y podemos abrir el garbigune».

Resumiendo, Arozena explica que «desde el principio, el expediente ha venido con retrasos, luego el cambio de ubicación y otros problemas lo han ido retrasando todavía más. La obra está terminada, pero falta completar el papeleo. No podemos poner una fecha de apertura, pero espero que sea cuanto antes, a mí también se me está haciendo largo».

Con quince contenedores

Este garbigune es bastante más grande que el anterior. La nueva instalación tiene 3.265 m². La plataforma principal inferior tiene un espacio de 1.538 m² para ubicar quince contenedores de recogida selectiva y en la plataforma superior van la caseta de control y la báscula de pesaje, junto a un cobertizo y una zona de reutilización.

Cuando se procede a la apertura del nuevo, se cerrará el viejo garbigune, que está apenas a 100 metros. Arozena aprovecha para pedir disculpas a las pescaderías por haber quitado el servicio de cámara frigorífica. Y también para rogar a las personas que dejan las bolsas de basura fuera de los contenedores un poco más de respeto: «Hay que usar la tarjeta para abrir los contenedores, y quien no la tenga, que la solicite en la Mancomunidad, que no se cobra nada».