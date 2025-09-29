«Pretendemos acabar con el hambre y la falta de proteínas cárnicas», señala Patxi Larrumbe, que hoy hablará sobre su proyecto en el Modelo

A. E. zarautz. Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:47 Comenta Compartir

Hace años que la impresión 3D salió de los laboratorios y se hizo un hueco en sectores tan diversos como el médico, la automoción o el aeroespacial. Y ahora comienza a hacerlo en el agroalimentario y, a través de él, en nuestros platos. Cocuus es una empresa navarra, con sede en Cizur Menor, que lo suyo es resolver un problema grave y de índole mundial: acabar con el hambre y la falta de proteínas cárnicas, en palabras de Patxi Larumbe Beramendi, promotor de esta idea de negocio, junto con el ingeniero Daniel Rico. Lo bueno es que lo quieren conseguir sacando de la ecuación al sacrificio animal. Son capaces de producir alimentos biosintéticos con los mismos nutrientes y proteínas que los que se obtienen de la forma tradicional.

Desde entonces, Cocuus se ha centrado y especializado en la Biosíntesis alimentaria de alternativos cárnicos, tanto en base vegetal como proveniente de animales. Son soluciones disruptivas diferenciadoras para la industria, atractivas para el consumidor y a la vez saludables para el medio ambiente. Patxi Larrumbe es socio fundador de Cocuus System Ibérica y hablará sobre su proyecto en la conferencia que organizada por ZarautzOn, impartirá a las 19.30 horas de esta tarde en Modelo aretoa. Fabrica y comercializa la primera tecnología del mundo para la transformación láser de alimentos y la impresión 3D. «En esta tecnología fabricamos equipos híbridos entre corte por láser e impresión 3D (CNC). Patxi Larumbe es experto en casi todos los procesos que se pueden aplicar en el uso del láser y líder y creador de varias empresas tecnológicas.