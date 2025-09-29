Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Zarautz

«Pretendemos acabar con el hambre y la falta de proteínas cárnicas», señala Patxi Larrumbe, que hoy hablará sobre su proyecto en el Modelo

A. E.

zarautz.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:47

Hace años que la impresión 3D salió de los laboratorios y se hizo un hueco en sectores tan diversos como el médico, la automoción o el aeroespacial. Y ahora comienza a hacerlo en el agroalimentario y, a través de él, en nuestros platos. Cocuus es una empresa navarra, con sede en Cizur Menor, que lo suyo es resolver un problema grave y de índole mundial: acabar con el hambre y la falta de proteínas cárnicas, en palabras de Patxi Larumbe Beramendi, promotor de esta idea de negocio, junto con el ingeniero Daniel Rico. Lo bueno es que lo quieren conseguir sacando de la ecuación al sacrificio animal. Son capaces de producir alimentos biosintéticos con los mismos nutrientes y proteínas que los que se obtienen de la forma tradicional.

Desde entonces, Cocuus se ha centrado y especializado en la Biosíntesis alimentaria de alternativos cárnicos, tanto en base vegetal como proveniente de animales. Son soluciones disruptivas diferenciadoras para la industria, atractivas para el consumidor y a la vez saludables para el medio ambiente. Patxi Larrumbe es socio fundador de Cocuus System Ibérica y hablará sobre su proyecto en la conferencia que organizada por ZarautzOn, impartirá a las 19.30 horas de esta tarde en Modelo aretoa. Fabrica y comercializa la primera tecnología del mundo para la transformación láser de alimentos y la impresión 3D. «En esta tecnología fabricamos equipos híbridos entre corte por láser e impresión 3D (CNC). Patxi Larumbe es experto en casi todos los procesos que se pueden aplicar en el uso del láser y líder y creador de varias empresas tecnológicas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  4. 4

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  5. 5 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  8. 8 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  9. 9

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  10. 10 Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Pretendemos acabar con el hambre y la falta de proteínas cárnicas», señala Patxi Larrumbe, que hoy hablará sobre su proyecto en el Modelo