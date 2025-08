'Posturak: nymphaera lotus', exposición de Helena Elbusto en Torre Luzea

Antxon Etxeberria Zarautz Martes, 5 de agosto 2025, 20:45 | Actualizado 21:35h. Comenta Compartir

Papel de periódico, alambre, bronce, resina, colas, acuarela, color. No son materiales, son memorias en tránsito de la artista donostiarra Helena Elbusto, expuestos en Torre Luzea. Cada pieza parece construida con lo que el tiempo deja atrás, con lo que no se dice. Las esculturas no representan: habitan. Se recogen, se suspenden, se sostienen como cuerpos que han aprendido a esperar sin perder su forma.

Sus trabajos se pueden visitar hasta el 14 de septiembre en Torre Luzea. Como explica la artista, «la arquitectura no contiene la exposición: la acompaña. Las obras se deslizan por los muros, se cuelgan del aire, se incrustan en el suelo. Hay una conversación entre piedra y gesto, entre lo que fue y lo que aún no es. El visitante no entra en una sala, entra en una atmósfera».

La muestra puede visitarse de martes a domingo, de 18.00 a 20.00 horas, con la entrada libre. Para Helena, «Posturak no ocurre en ese horario. Empieza cuando el visitante deja de mirar para empezar a escuchar».

Helena Elbusto nació en París, pero desde 1974 vive entre Donostia y Hondarribia. Su obra no responde a estilos, sino a pulsiones. Además de artista, ha sido comisaria en decenas de exposiciones y ha trabajado junto a figuras como Néstor Basterretxea, Dora Salazar o José Antonio Sistiaga. Su mirada no se limita a la creación, la amplía desde la mediación.

Desde hace más de una década, es la voz e imagen del programa cultural Versión de Arte, donde ha entrevistado a más de 500 artistas. Su trabajo como periodista cultural es tan escultórico como sus piezas: modela el relato desde la escucha.

Una compañera suya indica que «Helena Elbusto no exhibe obras: deja rastros. Lo que queda al salir no son imágenes, sino preguntas que se instalan como humedad en la conciencia. Porque la belleza, aquí, no está en lo que brilla. Está en lo que persiste sin alardes».

La artista donostiarra agradece al ayuntamiento de Zarautz por darle la oportunidad de mostrar sus trabajos y en epecial a Miriam González de Txabarri.