Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una salida de calzada en Alegia provoca retenciones de tres kilómetros en la N-I sentido Vitoria
Varios jóvenes en bici en Zarautz. Udala
Zarautz

La Policía municipal de Zarautz empieza a multar a los ciclistas que circulan sin luces

En las últimas semanas los agentes han parado a más de 360 ciclistas al circular sin luces en sus bicicletas

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:34

Comenta

Hace unas semanas la Policía Municipal puso en marcha una nueva campaña de seguridad vial, enmarcada en el proyecto 'Movilidad, respeto y convivencia', para concienciar ... a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, sobre la importancia de llevar elementos de seguridad al circular en bicicleta. Esta campaña se centra en el uso obligatorio del alumbrado en la bicicleta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  2. 2 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  6. 6 Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid
  7. 7

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  8. 8 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  9. 9 El Tribunal Supremo determina que las empresas no pueden obligar a trabajar los fines de semana aunque el contrato sea de lunes a domingo
  10. 10 La boda guipuzcoana en la que el novio rechazó a la novia: «Pudo haberlo pensado antes y evitar el bochorno»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Policía municipal de Zarautz empieza a multar a los ciclistas que circulan sin luces

La Policía municipal de Zarautz empieza a multar a los ciclistas que circulan sin luces