La Policía municipal de Zarautz empieza a multar a los ciclistas que circulan sin luces

Hace unas semanas la Policía Municipal puso en marcha una nueva campaña de seguridad vial, enmarcada en el proyecto 'Movilidad, respeto y convivencia', para concienciar ... a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, sobre la importancia de llevar elementos de seguridad al circular en bicicleta. Esta campaña se centra en el uso obligatorio del alumbrado en la bicicleta.

Recuerdan que es obligatorio llevar luces en la bici durante todo el año, pero más en estos meses, ya que se reducen las horas de luz del día.

Durante las primeras semanas de esta campaña, la Policía Municipal se ha colocado en puntos estratégicos de la localidad, informando a los ciclistas que van sin luces sobre el uso obligatorio de los mismos. En este periodo los agentes han parado a más de 360 ciclistas al circular sin luces en sus bicicletas.

Esta semana, la campaña pasará a su segunda fase y, a partir de ahora, empezarán a multar a los ciclistas que vayan sin luces.