El Pleno de esta tarde contará con media docena de temas en el orden del día

Esta tarde, a partir de las 19.00 horas, se celebra el pleno del ayuntamiento correspondiente al mes de septiembre, con media docena de temas dentro del orden del día. Entre los temas figuran la modificación del plan general de ordenación urbana de Zarautz relativa a la regulación del uso de hospedaje turístico, así como la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de usos y actividades en la playa de Zarautz. La sesión se completará con otros temas como la aprobación del acta de la sesión del 22 de julio; control de los decretos de alcaldía; control de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local; información sobre finanzas y presupuestos del segundo trimestre de 2025, para finalizar con el capítulo de ruegos y preguntas.