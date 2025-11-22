Los Playeros de Zarautz lanzan su propio álbum de cromos por primera vez en más de 80 ediciones

Por primera vez en su historia, los Playeros de Zarautz contarán con su propio álbum de cromos. «Queremos revivir la ilusión de coleccionar y reforzar ... el sentimiento de comunidad que rodea a los playeros», cuentan desde la organización. El objetivo es seguir atrayendo nuevos equipos y jugadores a una cita que, año tras año, moviliza a buena parte del pueblo.

La idea, que ya se ha llevado a cabo en otras localidades como Orio, ha llegado este año a Zarautz con una gran acogida por parte de los equipos participantes. El pasado 4 y 11 de octubre se celebró una intensa jornada de fotografía en la que posaron los 38 equipos inscritos, cerca de 600 jugadores en total. La respuesta fue unánime: todos quisieron formar parte de la iniciativa.

El álbum incluirá un cromo de cada participante y podrá completarse con sobres de ocho cromos, que tendrán un precio de 1,20 euros cada. Los interesados en adquirlo podrán hacerlo en Itsaslur, Arrano, Garoa liburu-denda, Kafe Lauok y Bunker goxoki denda.

La salida oficial será el domingo 23 de noviembre de 10:30 de la mañana hasta la 13:30 de la tarde, delante del local de los playeros. Para el estreno, la organización ofrecerá un pack especial de lanzamiento con 23 sobres por 25 euros, garantizando que no habrá cromos repetidos. Además, la colección incluirá premios directos dentro de los sobres y un premio final para quienes completen el álbum.

Los jugadores que tengan intención de completar la colección recibirán el álbum de forma gratuita y podrán hacerlo con los sobres disponibles en los establecimientos colaboradores. Desde la organización piden, no obstante, que quienes no vayan a completar la colección no recojan el álbum, para que esté disponible para quienes sí quieran hacerlo.