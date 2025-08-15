En la playa, se soporta el calor

ZarautzEn la playa, se soporta el calor
DV
Viernes, 15 de agosto 2025, 20:54
Calor sí, pero tampoco para tanto, con temperaturas superando los 30 grados ayer en Zarautz, con la ventaja de poder soportar el calor en la ... playa, con un paseo por la orilla de l playa y posterior baño.
