La plataforma 'Para ti, Paliativos' organiza un acto para esta tarde en el Modelo

A. E. zarautz. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:30

El acto que se celebrará a las 18.30 horas de esta tarde en Modelo aretoa servirá como presentacion de la plataforma 'Para ti, Paliativos', con la proyección incluida de la película 'Hay una puerta ahí', una mirada profunda sobre el cuidado paliativos.

Esta plataforma invita a reflexionar y ver la vida con otra mirada. La mirada paliativa. «Reivindicamos el derecho a un acompañamiento integral, a ser cuidados con respeto y dignidad ante momentos de dificultad y sufrimiento. Queremos que cualquier persona sienta apoyo en momentos en los que el futuro se ve incierto», explican. En definitiva, reclaman la importancia a una atención paliativa integral para todos como derecho fundamental. «Todos necesitamos ser cuidados y acompañados».

La misión de la plataforma es movilizar la conciencia social para que, entre todos, promoverla necesidad de una atención paliativa accesible a cualquier persona. «Queremos acercarnos a los enfermos y las familias desde la escucha y la empatía».