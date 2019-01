La Plataforma de Jubilados y Pensionistas reanuda sus concentraciones de los lunes Concentración de jubilados y pensionistas en diciembre. / ETXEBERRIA Con convocatoria para mañana lunes a las 12.00 horas en Lege Zaharren Enparantza EL DIARIO VASCO ZARAUTZ. Domingo, 13 enero 2019, 00:16

Tras el descanso por las fechas navideñas, la Plataforma de Jubilados y Pensionistas de Zarautz retoma las concentraciones, con nueva cita mañana a las 12.00 del mediodía en Lege Zaharren Enparan-tza. Y, a partir de mañana, todos los lunes, hasta zanjar el pulso que mantienen con el gobierno.

Como indican y explicarán mañana a los asistentes, este año tienen un reto. «Las pensiones pueden determinarse en los próximos 6 meses en el Pacto de Toledo. Hay que estar atentos. Y es que, gracias a nuestra lucha las pensiones subirán un 1,6%. Pero esto no es un chollo, es lo que suben los precios. Somos el único colectivo que no mejora. El salario mínimo sube un 22%, los funcionarios un 2%, y el presidente del Gobierno se sube un 2,5%. El 3% de subida de las pensiones más bajas, lo que supone una subida un máximo de 19 euros , no eliminan la precariedad», señalan. «Los jubilados y pensionistas seguimos unidos en Zarautz por una causa común. Un sistema de pensiones publicas dignas, una pensión mínima de 1.080 euros, actualizadas anualmente conforme al IPC. Y no cederemos».