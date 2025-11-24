Plaieroa ez da futbola bakarrik, orain kromo bilduma ere bai

ZarautzPlaieroa ez da futbola bakarrik, orain kromo bilduma ere bai
Igande goizean 5. jardunaldia jolasteaz gain, kromo bildumaren lehen aleak banatu ziren
Zarautz
Astelehena, 24 azaroa 2025, 20:14
81. Hondartzako Futbol Txapelketak berrikuntza handia ekarri du astebutu honetan. Ohiko kirol jardunaldiaz gain, kromo bilduma berri baten lehen aleak banatzen hasi dira.
Antolakuntza berriak urteak daramatza plaieroa bultzatu nahian eta horretarako hainbat ekimen ezberdin burutu dituzte. Azkena, idea berritzailea da, Txapelketan parte hartzen dutenen irudiekin osatutako kromo bilduma eta albuma.
Igande honetarako iragarrita zegoen lehen banaketa eta arrakasta itzela izan du. Malekoian jarri zuen antolakuntzak bere txoko berezia kromoak eskuratu ahal izateko eta partidak amaitu aurretik jendea hurbiltzen hasia zen bertara albuma ezagutu eta erosteko asmoarekin. Jokalari guztientzat adina ale atera dituzte eta aurrera begira ikusi beharko da gehio argitaratu beharko diren.
Oraingoz jolaraiak oso pozik azaldu dira lehen banaketa honekin. Igandean, albuma eta bost kromo zorro 6 eurotan edo albuma eta 23 kromo zorro 25 eurotan eskaini zituzten, Aurreran-tzean, kromo zorro bakoitzak 1,20 euro balioko ditu eta hemen eskuratu daiteke: Garoa liburu dendan, Bunker goxoki dendan, Arrano tabernan, Itxas Lur jatetxean eta Kafe Lauok-en.
Asteburuko emaitzak
Kirol arlora itzulita, hauek izan ziren igandeko 5. jardunaldiko emaitzak 17 zelaietan;
Senior neskak: Euskalduna taberna 2 - Kirkilla-Enea jatetxea 3. Euskal parrilla 2 - Lakari / Arrano 0. Kebidek 1 - Itxas lur taberna 2. Shelter / Pukas 3 - Orbela 6. Marmarra 0 - Itxaso taberna 1. Ekimen 3 - Lukas ardotegia 1. Atsedena izan du multzo honetan 310 - Kepa Osteo taldeak.
Senior mutilak A taldea: Izar Optika 5 - Iuri Aholkularitza 1. Las Palmeras 1 - Kirkilla-Enea jatetxea 5. Euskalduna taberna 1 - Arrano 2. Euskalmader Acuchillados 1 - Katixa 0. Dava Street Food1 - Etxabe Confort 1. Kosta Hortz Klinika 1 - KTXO 1. Celso Castrok atsedena izan du.
Senior mutilak B taldea: Euromar 0 - Ulacia Bidaiak 6. Tivoli / Naparrak 6 - Txanela 2. Asegroup 3 - Asti pinturak 4. Talai Mendi Kanpina 0 - Telesforo Erretegia 5. Pukas / Shelter 2 - Garcia Edari Banaketak 1.
Sailkapenak
Honela daude sailkapeneko lehen postuak. Nesketan, Itxaso taberna da lehena 13 puntorekin eta jarraian Itxas Lur taberna (11), Kebidek (10) eta Orbela (9).
Mutilen A multzoan KTXO da buru 11-rekin. Katixak 9 eta 7-rekin berdinduta daude Kosta Hortz Klinika, Euskalduna taberna, Arrano eta Dava Street Food.
Mutilen B multzoan Telesforo erretegiak 15 ditu, Asti pinturak 11. Balearri/Astillero 10 eta 9-rekin berdinduta Latz taberna eta Talai Mendi kanpinak.