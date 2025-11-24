Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pukas/Shelter nagusitu zitzaion Garcia Edari Banaketaki norgehiagoka parekatuan. Amaxkar

Zarautz

Plaieroa ez da futbola bakarrik, orain kromo bilduma ere bai

Igande goizean 5. jardunaldia jolasteaz gain, kromo bildumaren lehen aleak banatu ziren

Juan Mari Zubiaurre

Juan Mari Zubiaurre

Zarautz

Astelehena, 24 azaroa 2025, 20:14

Comenta

81. Hondartzako Futbol Txapelketak berrikuntza handia ekarri du astebutu honetan. Ohiko kirol jardunaldiaz gain, kromo bilduma berri baten lehen aleak banatzen hasi dira.

Antolakuntza berriak urteak daramatza plaieroa bultzatu nahian eta horretarako hainbat ekimen ezberdin burutu dituzte. Azkena, idea berritzailea da, Txapelketan parte hartzen dutenen irudiekin osatutako kromo bilduma eta albuma.

Igande honetarako iragarrita zegoen lehen banaketa eta arrakasta itzela izan du. Malekoian jarri zuen antolakuntzak bere txoko berezia kromoak eskuratu ahal izateko eta partidak amaitu aurretik jendea hurbiltzen hasia zen bertara albuma ezagutu eta erosteko asmoarekin. Jokalari guztientzat adina ale atera dituzte eta aurrera begira ikusi beharko da gehio argitaratu beharko diren.

Oraingoz jolaraiak oso pozik azaldu dira lehen banaketa honekin. Igandean, albuma eta bost kromo zorro 6 eurotan edo albuma eta 23 kromo zorro 25 eurotan eskaini zituzten, Aurreran-tzean, kromo zorro bakoitzak 1,20 euro balioko ditu eta hemen eskuratu daiteke: Garoa liburu dendan, Bunker goxoki dendan, Arrano tabernan, Itxas Lur jatetxean eta Kafe Lauok-en.

Asteburuko emaitzak

Kirol arlora itzulita, hauek izan ziren igandeko 5. jardunaldiko emaitzak 17 zelaietan;

Senior neskak: Euskalduna taberna 2 - Kirkilla-Enea jatetxea 3. Euskal parrilla 2 - Lakari / Arrano 0. Kebidek 1 - Itxas lur taberna 2. Shelter / Pukas 3 - Orbela 6. Marmarra 0 - Itxaso taberna 1. Ekimen 3 - Lukas ardotegia 1. Atsedena izan du multzo honetan 310 - Kepa Osteo taldeak.

Senior mutilak A taldea: Izar Optika 5 - Iuri Aholkularitza 1. Las Palmeras 1 - Kirkilla-Enea jatetxea 5. Euskalduna taberna 1 - Arrano 2. Euskalmader Acuchillados 1 - Katixa 0. Dava Street Food1 - Etxabe Confort 1. Kosta Hortz Klinika 1 - KTXO 1. Celso Castrok atsedena izan du.

Senior mutilak B taldea: Euromar 0 - Ulacia Bidaiak 6. Tivoli / Naparrak 6 - Txanela 2. Asegroup 3 - Asti pinturak 4. Talai Mendi Kanpina 0 - Telesforo Erretegia 5. Pukas / Shelter 2 - Garcia Edari Banaketak 1.

Sailkapenak

Honela daude sailkapeneko lehen postuak. Nesketan, Itxaso taberna da lehena 13 puntorekin eta jarraian Itxas Lur taberna (11), Kebidek (10) eta Orbela (9).

Mutilen A multzoan KTXO da buru 11-rekin. Katixak 9 eta 7-rekin berdinduta daude Kosta Hortz Klinika, Euskalduna taberna, Arrano eta Dava Street Food.

Mutilen B multzoan Telesforo erretegiak 15 ditu, Asti pinturak 11. Balearri/Astillero 10 eta 9-rekin berdinduta Latz taberna eta Talai Mendi kanpinak.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  3. 3 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  4. 4 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  5. 5

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  6. 6 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  7. 7 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  8. 8

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  9. 9 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  10. 10 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Plaieroa ez da futbola bakarrik, orain kromo bilduma ere bai

Plaieroa ez da futbola bakarrik, orain kromo bilduma ere bai